С 2022 года будет полностью запрещен вывоз необработанного леса из России
Главы России и Армении пообщались по телефону — Трамп и Байден провели дебаты — лес из России будет запрещено вывозить — накопительную часть пенсии заморозят еще на два года — карантин в России не будут вводить. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 30 сентября — в обзоре URA.RU:
Путин поговорил с премьер-министром Армении, Азербайджан назвал условия прекращения конфликта
- Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян пообщались по телефону по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Известно, что политики не обсуждали ввод на эту территорию российских войск.
- Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили в эфире канала «Россия-1», где обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе.
- Позднее Азербайджан заявил, что прекратит боевые действия, если армянские войска покинут территорию Карабаха.
- В разговоре с URA.RU экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался, что не видит смысла в введении миротворческих сил России для погашения конфликта. По его словам, это действие обречено на провал.
Состоялись дебаты между Трампом и Байденом, Познер раскритиковал эту встречу
- В США прошли первые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником на выборах от партии демократов Джо Байденом.
- Телеведущий Владимир Познер заявил, что эти дебаты произвели на него гнетущее впечатление. По его мнению они были «абсолютно позорные».
Путин ввел запрет на вывоз леса из России
- Президент России Владимир Путин с 1 января 2022 года полностью запретил вывоз из страны необработанной древесины.
Роспотребнадзор не будет вводить карантин
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявила, что вводить карантин в России нет оснований. По ее мнению, в шести из восьми федеральных округах нет значительных изменений по заболеваемости коронавирусом.
Пенсии заморозят до 2023 года
- Накопительные части пенсий в России могут заморозить до 2023 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.
- По мнению экономистов, разморозка пенсий возможна, если цена на нефть вырастет до 120 долларов за баррель.
- В то же время глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул: прежде прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты, в России нужно создать систему добровольного накопления пенсий.
ЦИК раскрыл сумму, потраченную на выборы
- На проведение общероссийского голосования по поправкам Конституции из бюджета страны было потрачено более 14,5 млрд рублей.
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