Самое важное в России и в мире на 30 сентября. Накопительные пенсии заморозят, в США прошли скандальные дебаты Трампа и Байдена, миротворцев в Карабахе ждет провал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
С 2022 года будет полностью запрещен вывоз необработанного леса из России Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Главы России и Армении пообщались по телефону — Трамп и Байден провели дебаты — лес из России будет запрещено вывозить — накопительную часть пенсии заморозят еще на два года — карантин в России не будут вводить. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 30 сентября — в обзоре URA.RU:

Путин поговорил с премьер-министром Армении, Азербайджан назвал условия прекращения конфликта

Состоялись дебаты между Трампом и Байденом, Познер раскритиковал эту встречу

Путин ввел запрет на вывоз леса из России

Роспотребнадзор не будет вводить карантин

  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявила, что вводить карантин в России нет оснований. По ее мнению, в шести из восьми федеральных округах нет значительных изменений по заболеваемости коронавирусом.

Пенсии заморозят до 2023 года

  • Накопительные части пенсий в России могут заморозить до 2023 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.
  • По мнению экономистов, разморозка пенсий возможна, если цена на нефть вырастет до 120 долларов за баррель.
  • В то же время глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул: прежде прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты, в России нужно создать систему добровольного накопления пенсий.

ЦИК раскрыл сумму, потраченную на выборы

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...