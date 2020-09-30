С 2022 года будет полностью запрещен вывоз необработанного леса из России Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Главы России и Армении пообщались по телефону — Трамп и Байден провели дебаты — лес из России будет запрещено вывозить — накопительную часть пенсии заморозят еще на два года — карантин в России не будут вводить. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 30 сентября — в обзоре URA.RU:

Путин поговорил с премьер-министром Армении, Азербайджан назвал условия прекращения конфликта

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян пообщались по телефону по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Известно, что политики не обсуждали ввод на эту территорию российских войск.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили в эфире канала «Россия-1», где обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе.

Позднее Азербайджан заявил, что прекратит боевые действия, если армянские войска покинут территорию Карабаха.

В разговоре с URA.RU экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался, что не видит смысла в введении миротворческих сил России для погашения конфликта. По его словам, это действие обречено на провал.

Состоялись дебаты между Трампом и Байденом, Познер раскритиковал эту встречу

В США прошли первые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником на выборах от партии демократов Джо Байденом.

Телеведущий Владимир Познер заявил, что эти дебаты произвели на него гнетущее впечатление. По его мнению они были «абсолютно позорные».

Путин ввел запрет на вывоз леса из России

Президент России Владимир Путин с 1 января 2022 года полностью запретил вывоз из страны необработанной древесины.

Роспотребнадзор не будет вводить карантин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявила, что вводить карантин в России нет оснований. По ее мнению, в шести из восьми федеральных округах нет значительных изменений по заболеваемости коронавирусом.

Пенсии заморозят до 2023 года

Накопительные части пенсий в России могут заморозить до 2023 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.

По мнению экономистов, разморозка пенсий возможна, если цена на нефть вырастет до 120 долларов за баррель.

В то же время глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул: прежде прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты, в России нужно создать систему добровольного накопления пенсий.

ЦИК раскрыл сумму, потраченную на выборы

На проведение общероссийского голосования по поправкам Конституции из бюджета страны было потрачено более 14,5 млрд рублей.

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