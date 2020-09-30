Власти решили не менять расписания работы школ в регионе из-за коронавируса
Шесть чиновников покинули свои посты — каникулы в школах не введут — десять глав переизбрали на новый срок — в Тюмени закрыли крупнейший кинотеатр — автоперевозчиков уличили в картельном сговоре. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:
В Тобольском районе массово увольняются чиновники
- Тобольском районе сменились шесть руководителей муниципалитетов. Они покинули свои посты из-за нежелания продолжать работать под руководством нового главы района.
Каникулы в школах вводиться не будут
- График обучения тюменских школьников из-за пандемии не изменится. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер во время официального выступления.
Десять сельских глав продолжат работу
- Главы десяти сельских поселений региона выбраны на следующий срок. Также вновь избраны шесть новых руководителей. Смена глав произошла в Ворогушинском, Байкаловском, Малозоркальцевском, Верхнеаремзянском, Карачинском и Прииртышском сельских поселениях.
В Тюмени закрыт крупнейший кинотеатр
- В Тюмени из-за нарушения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, будет закрыт кинотеатр «Атмос Синема». Об этом сообщила замглавы управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.
На госзакупках выявлен картельный сговор
- В Тюмени выявили сговор на госзакупках между двумя поставщиками транспорта — «АтлантАвто» и «Автокомплекс». Компании договорились между собой о высоких ценах на торгах, в результате чего заработали на этом более 15 млн рублей.
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