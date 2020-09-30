Россия выйдет на плато по коронавирусу в течение двух недель Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 октября, — 295-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 205-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки в мире число зараженных увеличилось на 314 585, достигнув отметки в 34 142 068. Из них выздороветь удалось уже 25 575 865 пациентам (+273 609). Жертвами COVID-19 стали 1 023 181 человека (+6 139).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 445 735 американцам. Следом идут Индия (6 310 267) и Бразилия (4 813 586). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 176 286.

Вакцина и лекарство

В Москве в рамках исследования приступили ко второму этапу вакцинации от коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Повторная прививка, по ее словам, необходима для усиления иммунного ответа. Первую прививку поставили уже более 5,7 тысячи человек.

Биотехническая компания из США сообщила об успехе испытаний экспериментального препарата от COVID. Ученые выяснили, что коктейль антител Regeneron REGN-COV2 быстро снизил вирусную нагрузку и связанные с ней симптомы у инфицированных пациентов.

Коронавирус в России

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 8 481 новых случаев инфекции. Таким образом, уже третий день фиксируется новый рекорд по зараженным осенью. В Кремле уверены, что заболеваемость растет, так как люди невнимательно относятся к своему здоровью: ходят в общественные места и не носят маски. В Роспотребнадзоре считают, что Россия может выйти на плато по COVID в течение двух недель. При этом максимальное количество заболевших в сутки не превысит 9 тысяч человек. Власти РФ будут вносить всех переболевших граждан в специальную базу данных.

Вводить карантин в России нет оснований, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в шести федеральных округах из восьми нет значительных изменений по заболеваемости COVID-19. Однако замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная полагает, что дополнительные ограничения в стране необходимы.

Самую большую опасность в пандемию представляют дети. Из-за них инфекция быстро распространяется. Эксперты полагают, что школы могут закрыть по всей России вслед за Москвой. При этом некоторым ученикам могут продлить учебный год, а также отодвинуть сдачу экзаменов в случае возвращения дистанционного обучения. Родители школьников могут выйти на протесты из-за возврата карантина. Эксперты считают, что страну захлестнут массовые протесты в случае повторного введения карантина и режима самоизоляции. Пройдя через период жестких ограничений, граждане не захотят испытать это вновь, считают эксперты. Выйти на улицы могут около 30% населения России.

Коронавирус в мире

Евросоюз передумал открывать границы с Россией. Сейчас в списке стран, с которыми ЕС возобновляет авиасообщение, указано 11 государств. Это Австралия, Канада, Япония, Грузия, Новая Зеландия, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай (если подтвердит взаимность в вопросе).

Всемирная организация здравоохранения не рассматривает новый тип коронавируса COVID-19 как сезонное заболевание. В организации объяснили, что термин «сезонность» употребляется, когда фиксируется рост числа заболевших в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях. Представитель ВОЗ добавила, что новая инфекция циркулирует во всех регионах и при любом климате.

Немецкий врач Клаус Кёнлайн считает, что высокая смертность в Европе случилась не из-за COVID-19, а из-за лечения этого заболевания. ВОЗ инициировала несколько крупных исследований, где для лечения использовался гидроксихлорохин. Нормальная доза этого препарата от малярии — 400 мг в день. Отвечающий за исследования профессор ВОЗ и его коллеги давали пациентам 2,4 г в первый прием и по 800 мг в течение еще 10 дней. К концу курса лечения в крови больных оказывалось около 10 г этого вещества, что является токсичной дозой.