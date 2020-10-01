В ЯНАО назначат новых чиновников, ответственных за жилье

На Ямале увеличивают штат ведомства, занимающегося капитальным строительством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО увеличили штат окружной дирекции капитального строительства и инвестиций, которая отвечает за госзакупки в строительной сфере. В состав ведомства войдут 13 человек, общая численность превысит 150 чиновников. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов, документ опубликован на сайте правительства ЯНАО.

«Оптимизировать деятельность дирекции капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа путем увеличения штатной численности на 13 единиц», — говорится в тексте постановления. Теперь в ведомстве, как предполагается, будет работать 153 чиновника. Штат должен быть увеличен до 1 декабря.

Дирекция входит в структуру департамента строительства ЯНАО. Ведомство выступает заказчиком от лица окружного правительства на госзакупках. Среди прочего, дирекция отвечает за заказы по новому строительству, расширению зданий и организации капитального строительства.

Дирекция принимала непосредственное участие в крупных закупках правительства ЯНАО. Например, она проводила аукцион по реконструкции аэропорта Салехарда, строительству дополнительной подстанции скорой помощи в Новом Уренгое и подготовке нового онкологического центра в Ноябрьске.