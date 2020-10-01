Тюменские пчеловоды не смогли выиграть суд у правительства России
Переизбран глава важного района области — в Тюмени отказались от строительства студенческого городка — фермеры не смогли выиграть суд у правительства России — в облбольнице зафиксирована вспышка коронавируса. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:
Глава Уватского района переизбран
- Дума Уватского района единогласно переизбрала действующего главу администрации Сергея Путмина, который занимает этот пост с 2016 года.
Студенческий кампус в Тюмени строить не будут
- Власти региона отказались от строительства студенческого кампуса в Тюмени. Заложенные деньги из бюджета Тюменской области будут урезаны. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор.
Тюменские фермеры проиграли суд государству
- Четыре тюменских пчеловода проиграли суд правительству Российской Федерации из-за массового гибели пчел от химикатов летом 2019 года. Решение не в пользу аграриев принял Пресненский суд Москвы.
В отделении больницы произошла вспышка коронавируса
- В одном из отделений областной клинической больницы №2 зарегистрирована вспышка COVID-19. Источником инфекции стал пациент, который поступил в больницу с первичным отрицательным тестом.
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