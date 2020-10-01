01 октября 2020
30 сентября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 2 октября. В больнице произошла вспышка коронавируса, фермеры проиграли суд правительству России

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские пчеловоды не смогли выиграть суд у правительства России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Переизбран глава важного района области — в Тюмени отказались от строительства студенческого городка — фермеры не смогли выиграть суд у правительства России — в облбольнице зафиксирована вспышка коронавируса. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:

Глава Уватского района переизбран

Студенческий кампус в Тюмени строить не будут

Тюменские фермеры проиграли суд государству

  • Четыре тюменских пчеловода проиграли суд правительству Российской Федерации из-за массового гибели пчел от химикатов летом 2019 года. Решение не в пользу аграриев принял Пресненский суд Москвы.

В отделении больницы произошла вспышка коронавируса

  • В одном из отделений областной клинической больницы №2 зарегистрирована вспышка COVID-19. Источником инфекции стал пациент, который поступил в больницу с первичным отрицательным тестом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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