01 октября 2020
30 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 2 октября. В регионе продлен карантин, объявлена стоимость проезда по Пуровскому мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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С 9 октября из Ноябрьска можно будет улететь в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В регионе продлен режим повышенной готовности — стала известна стоимость проезда по Пуровскому мосту — из Ноябрьска можно будет улететь в Екатеринбург — в детской поликлинике произошла вспышка коронавируса. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:

Режим ограничений на Ямале продлен

Стала известна стоимость проезда по Пуровскому мосту

  • Стоимость проезда по Пуровскому мосту в ЯНАО для грузовых автомобилей грузоподъемностью в 80 тонн будет стоить 1,1 млн рублей. Мототехника и легковые машины без прицепов смогут ездить по мосту бесплатно.

Из Ноябрьска будут запущены рейсы в Екатеринбург

В детской поликлинике Ноябрьска произошла вспышка коронавируса

  • Несколько сотрудников детской поликлиники в Ноябрьске заболели коронавирусом. Медики находятся на больничных, но учреждение работает в штатном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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