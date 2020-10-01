С 9 октября из Ноябрьска можно будет улететь в Екатеринбург
В регионе продлен режим повышенной готовности — стала известна стоимость проезда по Пуровскому мосту — из Ноябрьска можно будет улететь в Екатеринбург — в детской поликлинике произошла вспышка коронавируса. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:
Режим ограничений на Ямале продлен
- В ЯНАО продлен режим повышенной готовности до 1 ноября. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.
Стала известна стоимость проезда по Пуровскому мосту
- Стоимость проезда по Пуровскому мосту в ЯНАО для грузовых автомобилей грузоподъемностью в 80 тонн будет стоить 1,1 млн рублей. Мототехника и легковые машины без прицепов смогут ездить по мосту бесплатно.
Из Ноябрьска будут запущены рейсы в Екатеринбург
- Авиакомпания «Red Wings» с 9 октября запускает прямое сообщение между Ноябрьском и Екатеринбургом. Компания будет выполнять рейсы трижды в неделю.
В детской поликлинике Ноябрьска произошла вспышка коронавируса
- Несколько сотрудников детской поликлиники в Ноябрьске заболели коронавирусом. Медики находятся на больничных, но учреждение работает в штатном режиме.
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