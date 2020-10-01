В край прибыла первая партия вакцины от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновники начали увольняться из-за выборов губернатора — депутата обвинили в захвате власти — в край привезли техническую партию вакцины от коронавируса — педагога заставили работать несмотря на общение с коронавирусными больными. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:

Стала известна причина увольнения чиновников

Пермские министры стали досрочно уходить из правительства из-за того, что договорись о трудоустройстве в других местах после инаугурации губернатора. Однако из-за переноса даты инаугурации губернатора на октябрь министрам пришлось писать заявления об увольнении по собственному желанию.

Пермского депутата обвинили в попытке захвата власти

Депутата думы Александровска Дмитрия Мельчакова обвинили в попытке захвата власти в муниципалитете. По информации источников, Мельчаков пытался запугать одного из кандидатов на кресло мэра.

В регион прибыла первая партия вакцины от коронавируса

В край поступила первая партия новой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Учителя, который контактировал с больным COVID, заставили работать с детьми

Пермского педагога, который контактировал с коронавирусными больными, заставляют выходить на работу и заниматься с детьми.