01 октября 2020
30 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 2 октября. В регион привезли вакцину от COVID, депутата обвинили в попытке захвата власти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доставка вакцины от гриппа для детей. Екатеринбург, госзакупки, вакцина, вакцина от гриппа
В край прибыла первая партия вакцины от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновники начали увольняться из-за выборов губернатора — депутата обвинили в захвате власти — в край привезли техническую партию вакцины от коронавируса — педагога заставили работать несмотря на общение с коронавирусными больными. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:

Стала известна причина увольнения чиновников

  • Пермские министры стали досрочно уходить из правительства из-за того, что договорись о трудоустройстве в других местах после инаугурации губернатора. Однако из-за переноса даты инаугурации губернатора на октябрь министрам пришлось писать заявления об увольнении по собственному желанию.

Пермского депутата обвинили в попытке захвата власти

  • Депутата думы Александровска Дмитрия Мельчакова обвинили в попытке захвата власти в муниципалитете. По информации источников, Мельчаков пытался запугать одного из кандидатов на кресло мэра.

В регион прибыла первая партия вакцины от коронавируса

Учителя, который контактировал с больным COVID, заставили работать с детьми

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...