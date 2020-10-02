В новом вагоне организован раздельный сбор мусора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Москве презентовали прототип нового плацкартного вагона. Он стал вместительнее и экологичнее.

«Его пространство увеличено на 11%», — пишет ТАСС. Отмечается, что спальные места выросли на 10%, а место для багажа на 14%. В вагоне есть система обеззараживания воздуха и воды, а также организован раздельный сбор мусора. Его разработкой занимались Федеральная пассажирская компания (дочернее общество «Российских железных дорог») и «Трансмашхолдинг».

Макет был презентован на ежегодной выставке «Транспорт России» в ноябре 2019 года. Ранее сообщалось, что у пассажиров появилось индивидуальное пространство. Новый вагон оборудован индивидуальными столиками и шторками, полки разделены перегородкой. Планируется, что поезда с новыми вагонами начнут курсировать в России в 2023 году, передает телеканал 360.