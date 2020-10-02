Армения объявила, что готова к переговорам по ситуации в Карабахе

В Армении осудили применение силы Азербайджаном против Карабаха Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения заявила, что готова работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ над прекращением огня в Карабахе. Об этом сообщили в МИД страны.

«Мы готовы присоединиться к странам — сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994—1995 годов», — говорится в сообщении, опубликованном на Facebook. При этом в МИД отметили, что Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Также в стране осуждают угрозу и применение силы Азербайджаном и непосредственное участие Турции в боевых действиях против Нагорного Карабаха.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Сообщалось, что обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Оба государства, Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах, ввели военное положение. Позже Армения сообщила, что их средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Азербайджана, напоминает «Ридус».

Президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и их французский коллега Эммануэль Макрон заявили, что пришли к общей позиции по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств жестко осудили происходящее на линии соприкосновения, сказано в заявлении президентов. Макрон заявил, что в ближайшее время Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, предпримут ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе.