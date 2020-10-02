Чичерина рассказала, кто спас ее при обстреле в Карабахе

Юлия Чичерина спаслась от обстрела, последовав за котом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российская рок-певица Юлия Чичерина рассказала, что спаслась от обстрела в Нагорном Карабахе с помощью рыжего кота. При этом спрятаться ей было негде, уточнила исполнительница.

«Ну, я спряталась под навесом какой-то торговой лавочки. Там была кошка. А кошки, если хотите знать, всегда бегут от перелетов. Так что кошка спасла меня. Рыжая такая. Вернее, это был кот», — рассказала Чичерина в интервью в telegram-канале RT.

Певица объяснила, что, когда начались взрывы и поднялась воздушная тревога, всех людей выгнали из машин, и ее в том числе. При попадании снаряда транспортное средство могло просто взорваться, объяснила артистка. Чичерина вспомнила, что даже видела «дырку в мосту» после обстрела.

Артистка попала под пули 2 октября в Нагорном Карабахе, сообщает телеканал « Царьград ». Она прилетела в горячую точку, чтобы выступить. То, что исполнительница в Карабахе подтверждает ее представитель, пишет RT. Сейчас Чичерина с мужем находятся в безопасности в 40 километрах от Степанакерта.