Чичерина рассказала, кто спас ее при обстреле в Карабахе

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Старый Новый Рок - 2016. Екатеринбург, чичерина юлия
Юлия Чичерина спаслась от обстрела, последовав за котом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российская рок-певица Юлия Чичерина рассказала, что спаслась от обстрела в Нагорном Карабахе с помощью рыжего кота. При этом спрятаться ей было негде, уточнила исполнительница.

«Ну, я спряталась под навесом какой-то торговой лавочки. Там была кошка. А кошки, если хотите знать, всегда бегут от перелетов. Так что кошка спасла меня. Рыжая такая. Вернее, это был кот», — рассказала Чичерина в интервью в telegram-канале RT.

Певица объяснила, что, когда начались взрывы и поднялась воздушная тревога, всех людей выгнали из машин, и ее в том числе. При попадании снаряда транспортное средство могло просто взорваться, объяснила артистка. Чичерина вспомнила, что даже видела «дырку в мосту» после обстрела.

Артистка попала под пули 2 октября в Нагорном Карабахе, сообщает телеканал «Царьград». Она прилетела в горячую точку, чтобы выступить. То, что исполнительница в Карабахе подтверждает ее представитель, пишет RT. Сейчас Чичерина с мужем находятся в безопасности в 40 километрах от Степанакерта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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