Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом Фото: depositphotos.com

В Нагорном Карабахе продолжаются бои — Трамп заболел коронавирусом — введены санкции против Белоруссии — Путина поддержало большинство россиян — государство будет выплачивать алименты — цена на нефть снизилась. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 2 октября — в обзоре URA.RU:

Конфликт в Нагорном Карабахе усиливается

Трамп заболел коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом. Они ушли на самоизоляцию. По информации Fox News, Трамп на 10 дней отказывается от участия в предвыборной гонке.

Евросоюз одобрил санкции против Белоруссии, Россия ввела ограничения против Канады и Великобритании

Представители Евросоюза согласовали введение санкций в отношении 40 руководителей Белоруссии. Санкции будут введены со 2 октября.

В ответ на это России ввела санкции в отношении европейских чиновников. Под санкции попадут политики Великобритании и Канады.

Рошаль обвинил Навального

Детский врач и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что слова Алексея Навального в адрес омских врачей являются оскорблениями.

Опубликован рейтинг Путина

По данным ВЦИОМ российскому президенту Владимиру Путину доверяют 68,1% граждан. Опрос проводился с 21 по 27 сентября 2020 года. Недоверие главе страны выразили 28,4%.

Алименты будет платить государство

В России планируют создать Государственный алиментный фонд, из которого деньги будут выплачиваться семьям, которые не могут взыскать алименты. Об этом сообщила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Таиланд увеличил пошлину для россиян

Власти Таиланда изменили стоимость оформления новой долгосрочной туристической визы. В частности, изменения коснутся страховки, которая должна обеспечивать лечение в этой стране.

Стоимость нефти резко снизилась

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 39 долларов за баррель впервые за полгода. Такими показателями завершились торги на бирже ICE в Лондоне.

Погибла журналистка из Нижнего Новгорода

Глава издания «КозаПресс» Ирина Славина сгорела около здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в ее дом пришли с обысками.

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