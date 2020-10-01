В работе Utair на труднодоступных территориях нашли нарушения

Уральские прокуроры нашли нарушения законодательства в работе авиакомпании Utair в труднодоступном тюменском районе Заболотье. Они выяснили, что перевозчик три раза задерживал вылеты вертолетов по соответствующим рейсам, при этом не обеспечивая ожидающих пассажиров напитками. Кроме того, кассир не выдавал билеты ряду пассажиров. Соответствующая информация содержится в официальном ответе Уральской транспортной прокуратуры местным жителям, документ имеется в распоряжении редакции.
«В результате проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей при организации оказания услуг пассажирам в связи с задержкой рейсов», — говорится в документе. Также транспортная прокуратура сообщила — предоставленная им информация о том, что кассир не выдавал билеты местным жителям, вылетающим из поселения Ачиры в Тобольск, подтвердилась. Авиакомпании Utair предписано устранить нарушения. Все перелеты в Заболотье осуществляются с использованием субсидирования из бюджета региона.
Помимо этого, Уральская прокуратура выявила возможность увеличения числа рейсов в район Заболотья — на нехватку вертолетов жаловались местные жители. Представители ведомства обратились с этим вопросом к Главному управлению по строительству (ГУС) Тюменской области, отвечающим за этот вопрос. Замгубернатора и начальник ГУС Сергей Шустов сообщил, что вопрос об увеличении рейсов будет внесен на рассмотрении областных бюджетов на 2021,2022 и 2023 года.
В авиакомпанию отправлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что жители Заболотья пожаловались на регулярную задержку рейсов по маршруту Тобольск — Заболотье, на место вылетел тюменский транспортный прокурор Анатолий Орлов.
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