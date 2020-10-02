Венедиктов обратился к генпрокурору РФ после гибели журналистки

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову после гибели журналистки, главы издания «КозаПресс» Ирины Славиной. В письме он просит рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства». Обращение опубликовано на сайте радиостанции.
«Прошу вас, как главу высшего надзорного органа, провести прокурорскую проверку по факту доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) Мурахтаевой (Славиной) Ирины Вячеславовны, главного редактора нижегородского издания „Koza.Press“», — говорится в обращении Венедиктова. Поводом для такой проверки, по его мнению, является «предсмертная записка», опубликованная Славиной на странице в Facebook.
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