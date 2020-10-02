Кадыров отреагировал на смерть крымчанина после драки с чеченцем

Рамзан Кадыров призвал не акцентировать внимание на национальности Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на скандал вокруг смерти жителя Крыма после драки с туристом из Чеченской республики. Своим мнением политик поделился в Telegram.

«В эти дни в который раз наблюдаю за попыткой СМИ и блогеров привлечь к себе внимание на теме, связанной с чеченцами. Теперь они наперебой пишут про инцидент в Симферополе. Мы, конечно, как и всегда, разберемся в случившемся. И если виновны представители нашей республики, то они, без всякого сомнения, будут наказаны согласно закону. Но сейчас речь не только об этом», — написал Кадыров.

Он напомнил, что по официальным данным МВД РФ, за январь—август этого года в результате «преступных посягательств» погибли 15,6 тысяч человек. Речь, как подсчитал глава республики, идет примерно о 60 убийствах каждый день. «Каннибализм, лишение жизни младенцев, расправа детей над родителями, убийства пенсионеров и ветеранов войны. Список можно продолжать еще долго. Но об этом мало кто пишет. Отношение как к простой скучной статистике, чего не скажешь к любому инциденту с участием чеченцев», — считает руководитель региона.

Политик подчеркнул, что ему «очень жаль молодого парня», который скончался после драки. Но он обратил внимание на то, что после конфликта пострадавший обратился за помощью к врачам, которые не зафиксировали серьезных травм и отпустили его домой. Через сутки мужчина умер. Причиной смерти, добавил Кадыров, «могли стать любые факторы», но СМИ, по его мнению, акцентируют внимание на национальности, хотя такой подоплеки в случившемся нет.

Ранее стало известно, что спортсмен из Симферополя умер после конфликта с туристом из Чечни. По предварительной информации, в результате удара в голову мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на следующий день у себя дома. Возбуждено уголовное дело.