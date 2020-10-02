Активист поджег себя во время одиночного пикета у здания заксобрания Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Протестующий поджег себя у здания законодательного собрания Челябинской области, находящегося в столице региона. Соответствующая информация появилась в группе «ВКонтакте» «Движение „Весна“. Челябинск».

«Сегодня координатор нашего отделения Александр Кашеваров совершил самоподжог у здания ЗСО Челябинской области», — говорится на странице сообщества. Отмечается, что он сделал это во время одиночного пикета.

Акция Кашеварова приурочена к самоубийству Ирины Славиной, произошедшей 2 октября в Нижнем Новгороде. Протестующий держал в руках плакат с надписью «Государство не сможет потушить огонь нашего возмущения». URA.RU не удалось получить оперативный комментарий у ГУ МВД России по Челябинской области.

Славина покончила с собой возле здания нижегородского главка МВД. За день до этого она выложила запись в Facebook, в которой сообщила, что в ее квартире проводили обыски, передает «Ридус». Погибшая была главным редактором издания Коza Press. Славина рассказала, что следователи отобрали у нее ноутбук, телефон и другие средства хранения данных.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»