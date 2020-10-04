Премьера первого полнометражного фильма по российскому комиксу «Майор Гром: Чумной Доктор» состоится 8 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика Disney Studios.
«Сегодня на фестивале популярной культуры Comic Con Russia состоялась презентация фильма Олега Трофима „Майор Гром: Чумной Доктор“. Картина появится в кинотеатрах страны 8 апреля 2021 года», — сообщает ТАСС. На фестивале издатель одноименного комикса Bubble Comics представил эксклюзивный трейлер кинокартины.
Экранизация графического произведения расскажет о майоре Игоре Громе из Санкт-Петербурга. Ему противостоит загадочный серийный убийца Чумной Доктор, который карает тех, кто избежал официального наказания. Авторы фильма сообщают, что главному герою предстоит не просто поймать Доктора, но и раскрыть тайну личности, скрывающейся за маской.
Главные роли в приключенческом боевике сыграли Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Александр Сетейкин. Исполнитель роли Доктора не разглашается. Режиссером выступил Олег Трофимов, который ранее снимал спортивную мелодраму «Лед».
Впервые майор Гром появился на киноэкране в 2017 году в одноименном короткометражном фильме. Тогда российский герой противостоял грабителям банка. Вскоре после премьеры издатель комикса Bubble Comics сообщил, что будет снят полнометражный фильм про майора Грома. Прокатчиком первой экранизации российского комикса выступила компания Disney Studios. Также поддержку в прокате фильму окажет «КиноПоиск», а сервис «КиноПоиск HD» эксклюзивно покажет его онлайн.
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