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01 октября 2020

Новая глава тюменского депздрава формирует свою команду

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Логинова ведет онлайн брифинг. Тюмень, логинова наталья
Глава депздрава Наталья Логинова переформировала команду Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В департаменте здравоохранения произошли массовые кадровые перестановки. В ведомстве появился новый замдиректора — Алексей Немков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента. Новые должности получили два чиновника, а еще один лишился части полномочий.

«Немков Алексей Геннадьевич назначен на должность заместителя директора Департамента, начальника управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения», — отметили в ведомстве. Таким образом, чиновник получил повышение с сохранением старой должности.

А вот замглавы депздрава Татьяна Новикова лишилась должности начальника управления организации медицинской помощи. Теперь она будет занимать только одну должность — заместителя. Данное управление возглавила Лариса Коновалова, ранее отвечавшая за работу сферу специализированной медпомощи. «В данном случае это оптимизация под новую главу департамента» — отмечает политолог Александр Безделов.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский губернатор Александр Моор назначил нового главу департамента здравоохранения Тюменской области Наталью Логинову 3 июля. Эту должность она заняла после того, как ее предшественница Инна Куликова стала советником главы Минздрава РФ и переехала в Москву.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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