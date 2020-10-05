Войска Карабаха начали тактическое отступление (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вооруженные силы Карабаха начали отступление — Минприроды оценило катастрофу на Камчатке — у Навального не нашли следов отравляющих веществ — Россия может вновь закрыть границы — россиян ждет ипотечный кризис. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 5 октября — в обзоре URA.RU:

Армия Нагорного Карабаха оставила позиции

Войска Карабаха начали тактическое отступление для перегруппировки. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

В тоже время власти Армении могут мобилизовать недавно уволенных в запас граждан.

По мнению властей Азербайджана, Россия демонстрирует сдержанную и ответственную позицию по Нагорному Карабаху.

Несмотря на это, по мнению политологов, появление в зоне конфликта турецких войск вынуждают Россию принимать ответные меры.

Минприроды оценило масштаб проблемы на Камчатке

По мнению министра экологии РФ Дмитрия Кобылкина, ситуация на Камчатке, где погибло много морских животных, не является катастрофой.

При этом местные власти рассматривают несколько версий загрязнения. Одна из основных — техногенная.

Согласно информации базы данных передвижение судов, недалеко от места катастрофы находились два российских танкера.

У Навального не нашли следа ядов в анализах

По словам главы МИДа РФ, врачи берлинской клиники «Шарите» не обнаружили в анализах Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.

Эксперты считают, что Навальный попытался уйти от уголовного преследования посредством болезни.

Путин пообщается с депутатами Госдумы

Президент России Владимир Путин 6 октября проведет видеоконференцию с депутатами Госдумы. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

За отказ от вакцинации не будут штрафовать

В новом КоАП не будет статьи, которая подразумевает наказание россиян за отказ от вакцинации. Об этом заявили в Минюсте РФ.

Россиян ждет ипотечный кризис

По мнению экспертов, растущие объемы кредитования и непростая экономическая ситуация в России приведут к ипотечному кризису.

Силовики задержали сына Фургала

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержан сотрудниками полиции из-за его участия в несанкционированных акциях протеста.

Опубликованы секретные переговоры Путина и Клинтона

США открыла секретную стенограмму разговора президента России Владимира Путина с администрацией Белого дома и самим Биллом Клинтоном, который произошел после гибели подводной лодки «Курск».

Россия может вновь закрыть границы

В Совете Федераций не исключают, что в этом году из-за роста новых случаев коронавируса Россия может снова полностью закрыть границы.