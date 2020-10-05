Вооруженные силы Карабаха начали отступление — Минприроды оценило катастрофу на Камчатке — у Навального не нашли следов отравляющих веществ — Россия может вновь закрыть границы — россиян ждет ипотечный кризис. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 5 октября — в обзоре URA.RU:
Армия Нагорного Карабаха оставила позиции
- Войска Карабаха начали тактическое отступление для перегруппировки. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
- В тоже время власти Армении могут мобилизовать недавно уволенных в запас граждан.
- По мнению властей Азербайджана, Россия демонстрирует сдержанную и ответственную позицию по Нагорному Карабаху.
- Несмотря на это, по мнению политологов, появление в зоне конфликта турецких войск вынуждают Россию принимать ответные меры.
Минприроды оценило масштаб проблемы на Камчатке
- По мнению министра экологии РФ Дмитрия Кобылкина, ситуация на Камчатке, где погибло много морских животных, не является катастрофой.
- При этом местные власти рассматривают несколько версий загрязнения. Одна из основных — техногенная.
- Согласно информации базы данных передвижение судов, недалеко от места катастрофы находились два российских танкера.
У Навального не нашли следа ядов в анализах
- По словам главы МИДа РФ, врачи берлинской клиники «Шарите» не обнаружили в анализах Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.
- Эксперты считают, что Навальный попытался уйти от уголовного преследования посредством болезни.
Путин пообщается с депутатами Госдумы
- Президент России Владимир Путин 6 октября проведет видеоконференцию с депутатами Госдумы. Об этом сообщил Дмитрий Песков.
За отказ от вакцинации не будут штрафовать
- В новом КоАП не будет статьи, которая подразумевает наказание россиян за отказ от вакцинации. Об этом заявили в Минюсте РФ.
Россиян ждет ипотечный кризис
- По мнению экспертов, растущие объемы кредитования и непростая экономическая ситуация в России приведут к ипотечному кризису.
Силовики задержали сына Фургала
- Сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержан сотрудниками полиции из-за его участия в несанкционированных акциях протеста.
Опубликованы секретные переговоры Путина и Клинтона
- США открыла секретную стенограмму разговора президента России Владимира Путина с администрацией Белого дома и самим Биллом Клинтоном, который произошел после гибели подводной лодки «Курск».
Россия может вновь закрыть границы
- В Совете Федераций не исключают, что в этом году из-за роста новых случаев коронавируса Россия может снова полностью закрыть границы.
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