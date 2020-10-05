Самое важное в России и в мире на 5 октября. Карабах отводит войска, Минприроды разбирается с ситуацией на Камчатке, россиян ждет ипотечный кризис

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Войска Карабаха начали тактическое отступление (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вооруженные силы Карабаха начали отступление — Минприроды оценило катастрофу на Камчатке — у Навального не нашли следов отравляющих веществ — Россия может вновь закрыть границы — россиян ждет ипотечный кризис. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 5 октября — в обзоре URA.RU:

Армия Нагорного Карабаха оставила позиции

  • Войска Карабаха начали тактическое отступление для перегруппировки. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
  • В тоже время власти Армении могут мобилизовать недавно уволенных в запас граждан.
  • По мнению властей Азербайджана, Россия демонстрирует сдержанную и ответственную позицию по Нагорному Карабаху.
  • Несмотря на это, по мнению политологов, появление в зоне конфликта турецких войск вынуждают Россию принимать ответные меры.

Минприроды оценило масштаб проблемы на Камчатке

У Навального не нашли следа ядов в анализах

Путин пообщается с депутатами Госдумы

За отказ от вакцинации не будут штрафовать

Россиян ждет ипотечный кризис

Силовики задержали сына Фургала

Опубликованы секретные переговоры Путина и Клинтона

Россия может вновь закрыть границы

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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