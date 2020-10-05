В области введен режим ограничений по коронавирусу
Губернатор ввел ограничения по коронавирусу — власти изменят Избирательный кодекс — в минздраве области происходят изменения — в УрФУ создали новейшее противовирусное средство — бывшего силовика этапируют в Екатеринбург. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:
В области введены ограничения по коронавирусу
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вводит новые ограничительные меры по коронавирусу из-за роста числа пациентов, у которых диагностируется инфекция.
- Сам Куйвашев отказался от выездных мероприятий и сократил число личных встреч.
Свердловчане будут голосовать три дня
- В Избирательный кодекс области введут правило о трехдневном голосовании. Трехдневное голосование будет введено уже на довыборах в гордуму Екатеринбурга 22 ноября.
Новый министр подбирает команду
- В крупнейшей свердловской государственной аптечной сети «Фармация» вновь меняется руководитель.
В Екатеринбурге создано новое противовирусное средство
- Ученые из кафедры аналитической химии УрФУ разработали новое уникальное противовирусное средство, которое эффективно лечит вирусные заболевания.
Бывшего силовика этапируют в Екатеринбург
- Бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу генерал-майора полиции Игоря Трифонова этапировали из московского СИЗО № 4 в уральскую столицу на период следствия.
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