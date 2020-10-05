05 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 6 октября. В регионе введен карантин, свердловчане будут голосовать три дня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, рекламный щит, билборд, карантин, covid-19, covid19, стоп коронавирус, останься дома
В области введен режим ограничений по коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор ввел ограничения по коронавирусу — власти изменят Избирательный кодекс — в минздраве области происходят изменения — в УрФУ создали новейшее противовирусное средство — бывшего силовика этапируют в Екатеринбург. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:

В области введены ограничения по коронавирусу

Свердловчане будут голосовать три дня

Новый министр подбирает команду

В Екатеринбурге создано новое противовирусное средство

  • Ученые из кафедры аналитической химии УрФУ разработали новое уникальное противовирусное средство, которое эффективно лечит вирусные заболевания.

Бывшего силовика этапируют в Екатеринбург

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...