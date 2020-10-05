В области введен режим ограничений по коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор ввел ограничения по коронавирусу — власти изменят Избирательный кодекс — в минздраве области происходят изменения — в УрФУ создали новейшее противовирусное средство — бывшего силовика этапируют в Екатеринбург. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:

В области введены ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вводит новые ограничительные меры по коронавирусу из-за роста числа пациентов, у которых диагностируется инфекция.

Сам Куйвашев отказался от выездных мероприятий и сократил число личных встреч.

Свердловчане будут голосовать три дня

В Избирательный кодекс области введут правило о трехдневном голосовании. Трехдневное голосование будет введено уже на довыборах в гордуму Екатеринбурга 22 ноября.

Новый министр подбирает команду

В крупнейшей свердловской государственной аптечной сети «Фармация» вновь меняется руководитель.

В Екатеринбурге создано новое противовирусное средство

Ученые из кафедры аналитической химии УрФУ разработали новое уникальное противовирусное средство, которое эффективно лечит вирусные заболевания.

Бывшего силовика этапируют в Екатеринбург

Бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу генерал-майора полиции Игоря Трифонова этапировали из московского СИЗО № 4 в уральскую столицу на период следствия.