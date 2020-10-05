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Самое актуальное в Курганской области на 6 октября. Медики жалуются на нехватку персонала, детсады и школы закрываются на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы. Курган , школьный двор, школа, ограждение, школьная территория, закрытие школы, лицей 12
Школы и детские сады области закрывают на карантин из-за ОРВИ и коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские медики жалуются на нехватку медсестер — в одном из районов выбирают нового главу — в области назначен новый военком — школы и детские сады закрываются на карантин — в районе Кургана отключили отопление и горячую воду — станции скорой помощи оборудуют системы наблюдения. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:

В Кургане не хватает медиков

  • Курганские медики сообщили о том, что в регионе не хватает специалистов, которые лечат пациентов с коронавирусом. По их словам, в отделении 2-й горбольницы на 60 пациентов приходятся две медсестры.

В районе области ищут нового главу

Школы и детсады закрываются на карантин

В область назначен новый военком

Район Кургана остался без отопления

  • Сотни жителей района Заозерный остались без отопления из-за строительства дороги на улице Мальцева. По данным источников, без тепла и горячей воды остались 9 многоэтажных жилых домов и одна поликлиника.

Станции скорой помощи оснастят онлайн-панелями

  • За каретами скорой помощи будут следить в онлайн-режиме. Единую диспетчерскую службу скорой помощи оснастят мультимедийной панелью, на которой можно будет отслеживать передвижение всех автомобилей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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