Курганские медики жалуются на нехватку медсестер — в одном из районов выбирают нового главу — в области назначен новый военком — школы и детские сады закрываются на карантин — в районе Кургана отключили отопление и горячую воду — станции скорой помощи оборудуют системы наблюдения. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:
В Кургане не хватает медиков
- Курганские медики сообщили о том, что в регионе не хватает специалистов, которые лечат пациентов с коронавирусом. По их словам, в отделении 2-й горбольницы на 60 пациентов приходятся две медсестры.
В районе области ищут нового главу
- В Звериноголовском районе области объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. По мнению источников, предыдущий глава не нашел общий язык с губернатором.
Школы и детсады закрываются на карантин
- В Кетовском, Белозерском и Половинском районах области закрывают школы, детсады и отдельные классы на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. 19 школ закрыты на карантин частично.
В область назначен новый военком
- В курганском областном военкомате появился новый военный комиссар Айрат Зарипов. Ранее он возглавлял военный комиссариат Караидельского района Башкирии.
Район Кургана остался без отопления
- Сотни жителей района Заозерный остались без отопления из-за строительства дороги на улице Мальцева. По данным источников, без тепла и горячей воды остались 9 многоэтажных жилых домов и одна поликлиника.
Станции скорой помощи оснастят онлайн-панелями
- За каретами скорой помощи будут следить в онлайн-режиме. Единую диспетчерскую службу скорой помощи оснастят мультимедийной панелью, на которой можно будет отслеживать передвижение всех автомобилей.
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