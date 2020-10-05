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Самое актуальное в ХМАО на 6 октября. В Югре поставлен рекорд по коронавирусу, нефтяники отказались финансировать регион

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, вирус, covid-19, измерение температуры, коронавирус
В округе зафиксирован рекорд по коронавирусу впервые за два месяца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат окружной думы вылечился от коронавируса — в Югре зафиксирован двухмесячный рекорд по заболеваемости COVID — нефтяники решили не вкладывать деньги в округ — в Сургуте подростки грабят ТЦ. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:

Югорский депутат вылечился от коронавируса

В регионе рекорд по заболеваемости COVID

  • В ХМАО за сутки было выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Такой же показатель был ранее зарегистрирован два месяца назад, когда действовали жесткие карантинные ограничения.

Нефтяники отказались вкладывать деньги в регион

  • Нефтяная компания отказалась финансировать ряд проектов в ХМАО из-за эпидемии коронавируса, снижения мирового спроса на нефть и решений по соглашению ОПЕК+. В результате округ недополучит около 65 млн рублей.

Сургутские подростки грабят ТЦ

  • В Сургуте подростки занимаются воровством в крупных торгово-развлекательных центрах, а после пытаются продать украденные товары другим посетителям.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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