В округе зафиксирован рекорд по коронавирусу впервые за два месяца
Депутат окружной думы вылечился от коронавируса — в Югре зафиксирован двухмесячный рекорд по заболеваемости COVID — нефтяники решили не вкладывать деньги в округ — в Сургуте подростки грабят ТЦ. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:
Югорский депутат вылечился от коронавируса
- Депутат думы ХМАО Ринат Айсин вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в социальных сетях и признался, что болезнь протекала в легкой форме.
В регионе рекорд по заболеваемости COVID
- В ХМАО за сутки было выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Такой же показатель был ранее зарегистрирован два месяца назад, когда действовали жесткие карантинные ограничения.
Нефтяники отказались вкладывать деньги в регион
- Нефтяная компания отказалась финансировать ряд проектов в ХМАО из-за эпидемии коронавируса, снижения мирового спроса на нефть и решений по соглашению ОПЕК+. В результате округ недополучит около 65 млн рублей.
Сургутские подростки грабят ТЦ
- В Сургуте подростки занимаются воровством в крупных торгово-развлекательных центрах, а после пытаются продать украденные товары другим посетителям.
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