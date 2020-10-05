России грозит жесткий карантин и закрытие границ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 октября, — 300-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 210-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 293 299, достигнув отметки в 35 679 220. Из них выздороветь удалось уже 26 750 455 пациентам (+233 789). Жертвами COVID-19 стали 1 050 218 человек (+7 800).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 7 676 446 американцам. Следом идут Индия (6 682 073) и Бразилия (4 940 499). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 225 889.

Вакцина и лекарство

Ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в конце октября, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, российская вакцина обладает высоким спросом внутри страны и за рубежом. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что рост и спад числа заболевших COVID-19 будут чередоваться, пока не состоится массовая вакцинация .

Ситуация в России

За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся за сутки приблизилось к пиковым весенним показателям. СМИ стало известно, что в Москве в течение двух недель могут вернуть пропускной режим. Более того, источники URA.RU в руководстве трех субъектов РФ утверждают, что режим полной самоизоляции может быть введен в течение двух недель не только в столице, но и всех регионах России. Новые меры могут быть еще жестче, чем весной. Однако в Кремле отметили, что планов о введении в стране тотального карантина нет.

Заместитель главы соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что из-за COVID-19 Россия может снова полностью закрыть границы. Но клинический фармаколог Александр Эдигер с ним не согласен. Он считает, что сейчас решение о закрытии границ бессмысленное и поздно. Он подчеркнул, что нынешняя вспышка заболевания не «импортная».

В Минпросвещения заявили, что решения о переводе всех российских школ на дистанционное обучение пока нет. В ведомстве отметили, что в регионах занятия приостановлены лишь в 0,3% школ в рамках точечных мер. Тем временем первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин выразил мнение, что возвращение к дистанту неизбежно.

Недавнее исследование ученых показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что пока сложно сказать, насколько эффективен такой иммунитет.

Ситуация в мире

Президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом, выписали из военного госпиталя , где он проходил лечение. После этого он призвал американцев не бояться COVID -19. Лидер Штатов отметил, что риск и опасность есть, но при этом посоветовал не бояться выходить на улицу. Трамп также напомнил о скором появлении вакцины.

Согласно данным ВОЗ, в мире за прошедшую неделю было зафиксировано более двух миллионов новых случаев заражения коронавирусом. Самая тяжёлая ситуация сохраняется в Северной и Южной Америке, где наблюдается наибольший прирост инфицированных (37% от общего числа) и умерших (55% от общего числа).