Глава Сирии заявил о наемниках в Карабахе

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Башар Асад подтвердил отправку сирийских боевиков в Нагорный Карабах Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сирийский президент Башар Асад подтвердил наличие наемников из его страны в Нагорном Карабахе. Но в интервью журналистам глава государства не смог предоставить доказательства.

«Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это», — приводит РИА «Новости» ответ Асада на вопрос о сирийских боевиках в Карабахе.

Источники из оппозиции Сирии утверждают, что эти наемники хорошо экипированы. Сейчас в горячей точке находится 322 боевика, уточняют оппозиционеры. До этого сообщалось, что в Нагорном Карабахе убиты 93 сирийских наемника. На родину уже доставили тела 53 из них.

Бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после взаимного обвинения сторон в нападении. 4 октября Армения объявила о намерении увеличить свой военный бюджет, пишет RT. На следующий день Россия, Франция и США попросили лидеров стран прекратить огонь, уточнило агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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