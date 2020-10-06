Глава Сирии заявил о наемниках в Карабахе

Башар Асад подтвердил отправку сирийских боевиков в Нагорный Карабах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сирийский президент Башар Асад подтвердил наличие наемников из его страны в Нагорном Карабахе. Но в интервью журналистам глава государства не смог предоставить доказательства.

«Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это», — приводит РИА «Новости» ответ Асада на вопрос о сирийских боевиках в Карабахе.

Источники из оппозиции Сирии утверждают, что эти наемники хорошо экипированы. Сейчас в горячей точке находится 322 боевика, уточняют оппозиционеры. До этого сообщалось, что в Нагорном Карабахе убиты 93 сирийских наемника. На родину уже доставили тела 53 из них.

Бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после взаимного обвинения сторон в нападении. 4 октября Армения объявила о намерении увеличить свой военный бюджет, пишет RT. На следующий день Россия, Франция и США попросили лидеров стран прекратить огонь, уточнило агентство Nation news.