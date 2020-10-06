В России собираются резко увеличить производство масок

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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Курган , перчатки, резиновые перчатки, дистанция, нормы гигиены, санитарная норма, маски медицинские
При необходимости производство масок могут увеличить до 3 миллионов в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Подмосковье заявили о готовности увеличить количество выпускаемых масок с 2,3 до 3 миллионов. Об этом заявила местного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Имеющиеся резервные мощности позволяют региону оперативно увеличить объем производства масок на 36%, до 3,09 миллиона штук в день», — цитирует Зиновьеву «Подмосковье сегодня». Всего в Московской области на выпуск масок сейчас работают 16 предприятий.

Пока производства полностью удовлетворяют спрос на маски в России и даже экспортируют их за рубеж, отметила Зиновьева. Цена медицинской маски у производителя — 7,53 рубля.

6 октября, Россия приблизилась к рекорду по заболеваемости коронавирусом. Выявлено 11 615 новых заражений. В Минздраве заявили, что над препаратом против вируса на основе крови переболевших уже работают ученые, пишет RT. При этом, врачи нашли в коронавирусе и полезные свойства, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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