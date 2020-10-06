В России собираются резко увеличить производство масок

При необходимости производство масок могут увеличить до 3 миллионов в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Подмосковье заявили о готовности увеличить количество выпускаемых масок с 2,3 до 3 миллионов. Об этом заявила местного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Имеющиеся резервные мощности позволяют региону оперативно увеличить объем производства масок на 36%, до 3,09 миллиона штук в день», — цитирует Зиновьеву «Подмосковье сегодня». Всего в Московской области на выпуск масок сейчас работают 16 предприятий.

Пока производства полностью удовлетворяют спрос на маски в России и даже экспортируют их за рубеж, отметила Зиновьева. Цена медицинской маски у производителя — 7,53 рубля.

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