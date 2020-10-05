Свердловским алкомаркетам усложнят работу

В Свердловской области в ближайшее время изменятся правила торговли алкоголем. Как сообщил URA.RU председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды свердловского заксобрания Сергей Никонов, областные депутаты провели экспертизу проекта постановления правительства РФ об ограничении территорий, на которых ведется продажа спиртного.
По его словам, федеральное постановление предлагает вводить ограничения на продажу алкоголя только через процедуру оценки их регулирующего воздействия, поскольку такие санкции грозят ущемить интересы малого бизнеса. «У нас в области ОРВ проводится только на региональном уровне, соответственно, все муниципалитеты должны будут обращаться в областную комиссию», — прокомментировал председатель комитета.
Еще одним предлагаемым новшеством стало проведение в муниципалитетах общественных слушаний относительно границ территорий, в которых запретят продажу алкоголя и работу точек общепита, где таковой разливают. Соответственно, ряд действующих магазинов и заведений могут попасть под запрет.
Свердловские депутаты подготовили свои рекомендации по корректировке документа. В ближайшее время их направят в Москву. Сергей Никонов напомнил, что на Среднем Урале действует областной закон, который запрещает продажу алкоголя вблизи школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений, а также позволяет губернатору ограничивать время алкогольной торговли.
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