На Ямале установят 651 камеру с системой фиксации лиц Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Ямале установят камеры для слежки за людьми — в удаленном селе дефицит товаров в магазинах — медикам помогут коллеги из других регионов — осужденного главу жилстроя подозревают в коррупции. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:

В округе установят камеры слежения за людьми

В восьми городах Ямала в ближайшее время установят 651 камеру слежения, способную распознавать лица. На эти цели власти региона готовы потратить порядка 287 млн рублей. Все камеры будут подключены к Единой системе видеонаблюдения.

Ямальцы жалуются на нехватку продуктов

В отдаленном селе Гыде Тазовского района начались проблемы с обеспечением товарами народного потребления из-за проблем с логистикой.

Медики получат подкрепление из других регионов

При нехватке медперсонала в больницах ЯНАО власти будут приглашать в регион приезжих специалистов. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов во время инспекции стройки инфекционного госпиталя в Новом Уренгое.

Экс-директор Фонда жилстроя стал фигурантов еще одного дела

Бывший директор некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Виктор Калашников, ранее осужденный за хищение бюджетных средств, подозревается в даче взятки в особо крупных размерах.