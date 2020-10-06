06 октября 2020
05 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 7 октября. Медики получат подкрепление, в сельских магазинах не хватает товаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка камер видео наблюдения Курган, камеры наблюдения, монтажные работы
На Ямале установят 651 камеру с системой фиксации лиц Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Ямале установят камеры для слежки за людьми — в удаленном селе дефицит товаров в магазинах — медикам помогут коллеги из других регионов — осужденного главу жилстроя подозревают в коррупции. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:

В округе установят камеры слежения за людьми

  • В восьми городах Ямала в ближайшее время установят 651 камеру слежения, способную распознавать лица. На эти цели власти региона готовы потратить порядка 287 млн рублей. Все камеры будут подключены к Единой системе видеонаблюдения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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