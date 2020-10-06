Работающим пенсионерам предложили доплачивать на удаленке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 октября, — 301-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 211-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 321 016, достигнув отметки в 36 000 236. Из них выздороветь удалось уже 27 014 972 пациентам (+264 517). Жертвами COVID-19 стали 1 058 144 человек (+7 926).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 7 722 746 американцам. Следом идут Индия (6 754 179) и Бразилия (4 970 953). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 237 504.

Вакцина и лекарство

Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тысячу рублей за одну дозу. При этом в будущем цена будет снижаться. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

Также ведомство будет устанавливать предельную цену на лекарства от COVID-19. Если в референтных странах препарат будет стоить, например, 1000 рублей, то в РФ он будет отпускаться примерно по такой же стоимости.

Коронавирус в России

Пенсионеры получили шанс на новые выплаты в период пандемии и введенных ограничений. Так член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с идеей доплачивать работающим пенсионерам сумму в размере МРОТ, если те не смогут выполнять свои трудовые обязательства в дистанционной форме.

В Москве на фоне роста заболеваемости уже ужесточают карантинные меры. Так, школьникам и пожилым людям не будет доступен льготный проезд в общественном транспорте, а работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, напомнил россиянам, что угроза вируса еще не ушла, однако власти страны готовы к любому сценарию развитию событий. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что очередная волна заболеваемости в России будет сопровождаться более высокими цифрами, чем весной. Инфекционист Евгений Тимаков говорит, что рост будет фиксироваться еще две-три недели.

Коронавирус в мире

В Белом доме [Вашингтон] — вспышка COVID-19. Диагноз поставлен уже более чем десяти сотрудникам, включая четырех заместителей пресс-секретаря резиденции президента США Кейли Макинэни и старшего советника американского лидера Стивена Миллера. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

Подходы России и Китая к созданию вакцины являются в полной мере обоснованными с научной точки зрения, однако западные компании проводят больше исследований . С таким заявлением выступил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он уверен, что ни одна из зарубежных вакцин не находится на третьей стадии испытаний под надзором «авторитетного регулятора», и в этом плане США всех опережают.

Переболевшие коронавирусом пациенты могут испытывать различные неврологические симптомы, связь которых с инфекцией ранее не была доказана. К такому выводу пришла международная команда ученых. Речь, по их словам, идет о энцефалопатии, головным и мышечным болям.