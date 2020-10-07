Путин поддержал идею индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российский рынок акций вырос на фоне дорожающей нефти. Индекс Мосбиржи подрос на 0,38%, до 2892,99 пункта, а РТС — на 0,92%, до 1168,56 пункта. Такая тенденция может сохраниться на торгах в среду, 7 октября, ожидают аналитики.

Цена на нефть марки Brent закрепилась на уровне 41,91 доллара за баррель (-1,83%), WTI опустилась до 39,77 доллара (-2,21%). Доллар к рублю снизился на 0,08%, до 78,51 рубля, евро — на 0,15%, до 91,52 рубля.

Ситуация в России

Министр труда РФ Антон Котяков пообещал, что минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. В 2021 году разница составит порядка 90 рублей, а в 2022 году — почти 500 рублей. До 2026 года МРОТ будет на уровне 42% медианной зарплаты по стране.

Большинство россиян собирается копить или уже копят на пенсию самостоятельно . Самые надежные для этого способы, по мнению граждан, открытие вклада, покупка акций или недвижимости. Почти половина россиян собирается работать на пенсии.

Работающим пенсионерам могут начать индексировать пенсии. Эту идею лидера «Справедливой России» Сергея Миронова поддержал президент РФ Владимир Путин. Когда начнется индексация, неизвестно — в бюджете России на 2021 год эта статья расходов не предусмотрена.

В сентябре россияне забрали из Сбербанка почти 44 млн долларов валютных сбережений. Финансовые аналитики объясняют это ослаблением рубля, низкими процентными ставками и возможным крупными покупками граждан.

Ситуация в мире

Китай угрожает «мировому и экономическому лидерству» США. Это следует из обзора национальных угроз американского министерства внутренней безопасности. Китайской стороне приписываются кражи интеллектуальной собственности, производство и распространение контрафакта и ведение недобросовестных торговых практик. Также в ведомстве считают, что пандемия коронавируса создает новые возможности для других экономических соперников США.

Евросоюз и Украина подписали на саммите в Брюсселе три двусторонних соглашения на общую сумму 60 млн евро. Три инвестиционных проекта подписаны с Европейским инвестиционным банком. Деньги пойдут на поддержку Украины, развитие гражданского общества и устойчивой экономики.

Прогнозы и мнения экспертов

Федеральная антимонопольная служба России не видит предпосылок для роста цен на авиатопливо. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, ситуацию на рынке регулирует демпфер. Однако в ФАС поступило несколько обращений о завышении цен в аэропортах России. Эти заявления проверяются.

Мировая экономика не настолько сильно пострадает от пандемии , как это ожидалось весной. По обновленному прогнозу Всемирной торговой организации, объем мировой торговли в 2020 году снизится до 9,2%, а в 2021 году поднимется на 7,2%. Ранее ожидалось, что сокращение объема торговли может достичь 13—32%.