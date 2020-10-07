Российский рынок акций вырос на фоне дорожающей нефти. Индекс Мосбиржи подрос на 0,38%, до 2892,99 пункта, а РТС — на 0,92%, до 1168,56 пункта. Такая тенденция может сохраниться на торгах в среду, 7 октября, ожидают аналитики.
Цена на нефть марки Brent закрепилась на уровне 41,91 доллара за баррель (-1,83%), WTI опустилась до 39,77 доллара (-2,21%). Доллар к рублю снизился на 0,08%, до 78,51 рубля, евро — на 0,15%, до 91,52 рубля.
Ситуация в России
Министр труда РФ Антон Котяков пообещал, что минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. В 2021 году разница составит порядка 90 рублей, а в 2022 году — почти 500 рублей. До 2026 года МРОТ будет на уровне 42% медианной зарплаты по стране.
Большинство россиян собирается копить или уже
Работающим пенсионерам могут начать индексировать пенсии. Эту идею лидера «Справедливой России» Сергея Миронова поддержал президент РФ Владимир Путин. Когда начнется индексация, неизвестно — в бюджете России на 2021 год эта статья расходов не предусмотрена.
В сентябре россияне забрали из Сбербанка почти 44 млн долларов валютных сбережений. Финансовые аналитики объясняют это ослаблением рубля, низкими процентными ставками и возможным крупными покупками граждан.
Ситуация в мире
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Прогнозы и мнения экспертов
Федеральная антимонопольная служба России не видит предпосылок для роста цен на авиатопливо. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, ситуацию на рынке регулирует демпфер. Однако в ФАС поступило несколько обращений о завышении цен в аэропортах России. Эти заявления проверяются.
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