06 октября 2020
05 октября 2020

В Перми поставлен трехмесячный антирекорд по COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, третий день. Пермь, реанимобиль, скорая медицинская помощь
В Пермском крае за сутки выявлено 94 случая заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявили 94 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это рекордная с 17 июля цифра — тогда в Прикамье COVID-19 был подтвержден у 98 человек.

«Пермский край — 94 [новых случая заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в Пермском крае составило 10 430 человек. В России за сутки коронавирус подтвержден у 1 248 619 человек (+ 11 115 за сутки).

В Прикамье в результате болезни скончались 498 человек с коронавирусом (+5 за сутки), в том числе 301 (+4 за сутки) — непосредственно от COVID-19. Коэффициент распространения инфекции незначительно снизился до 1,07 (6 октября — 1,08), а суточный прирост числа заболевших составил 0,9%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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