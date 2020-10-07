Германия пригрозила России санкциями из-за Навального

Германия введет персональные санкции против ряда россиян, если Москва не предоставит объяснений по ситуации с Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Если Россия не даст разъяснений по инциденту с Навальным, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц будут неизбежны», — приводит выдержку из сообщения Мааса RT. Германия обсудит с партнерами по ЕС и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) общую реакцию на произошедшее, отметил министр.
Ранее в ОЗХО заявили, что в организме Навального нашли яды, относящиеся к группе «Новичок», передает телеканал 360. При этом в организации отметили, что обнаруженные вещества не входят в список запрещенных.
Навальному стало плохо в самолете в конце августа, он летел из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite, где он вышел из комы.
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