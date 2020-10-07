Глава США раскроет свою связь с Россией — Тихановская объявлена в розыск в России — Кремль назвал условия военной помощи Армении — эксперты ОЗХО приедут в Россию по делу Навального — россияне забирают деньги со Сбера. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 7 октября — в обзоре URA.RU:
В Рязанской области взорвался склад боеприпасов
- В Рязанской области загорелся склад, где на территории бывшей воинской части находились списанные боевые снаряды. В радиусе 5 километров от пожара объявлена эвакуация из-за взрывов.
- Сообщается, что в результате взрывов пострадали два человека. Они госпитализированы в местную больницу.
Собянин дал рекомендации губернаторам
- Мэр Москвы Сергей Собянин призвал губернаторов не останавливать экономику регионов, несмотря на новую волну коронавируса. Об этом он заявил 7 октября на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Россия названа условия ввода войск в Нагорный Карабах
- Россия встанет на защиту Армении только в том случае, если она подвергнется нападению. Такое решение будет принято из-за того, что обе страны состоят в ОДКБ.
- В то же время Азербайджан вербует членов украинских террористических организаций «Азов» и «Правый сектор» (запрещенные в России) для сражений в Нагорном Карабахе.
Россияне массово забирают деньги со вкладов
- По мнению экспертов из-за того, что клиенты Сбера массово снимают деньги со счетов, банк может повысить комиссии за обслуживание банковских карт.
- Ранее стало известно, что со счетов банка клиентами было снято почти 442 млн долларов.
Трамп решил рассекретить документы о сговоре с Россией
- Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить документы о его предполагаемом сговоре со спецслужбами России. Также глава США готов открыть материалы по скандалу с электронной почтой госсекретаря Хиллари Клинтон.
Тихановская объявлена в розыск в России
- Оппозиционный экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Ее ФИО появились в базе данных МВД по причине уголовного дела.
Германия может ввести санкции против россиян, эксперты ОЗХО прибудут в Россию
- Германия может ввести персональные санкции против ряда россиян, если Кремль не предоставит объяснений по ситуации с Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
- В то же время, Германия не отказывается от поддержки реализации проекта «Северный поток-2».
- Специалисты ОЗХО приняли предложение России провести совместную работу по инциденту с Навальным. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Также Песков заявил, что на территории России не ведется никаких разработок по созданию химического оружия.
Назван симптом тяжелой формы коронавируса
- Главным признаком тяжелой формы коронавируса является низкая насыщенность крови кислородом. Об этом рассказала врач-инфекционист израильской больницы Галина Гольцман.
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