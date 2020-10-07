Президент США Дональд Трамп заявил, что раскроет секретные документы о своей связи с РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Глава США раскроет свою связь с Россией — Тихановская объявлена в розыск в России — Кремль назвал условия военной помощи Армении — эксперты ОЗХО приедут в Россию по делу Навального — россияне забирают деньги со Сбера. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 7 октября — в обзоре URA.RU:

В Рязанской области взорвался склад боеприпасов

В Рязанской области загорелся склад, где на территории бывшей воинской части находились списанные боевые снаряды. В радиусе 5 километров от пожара объявлена эвакуация из-за взрывов.

Сообщается, что в результате взрывов пострадали два человека. Они госпитализированы в местную больницу.

Собянин дал рекомендации губернаторам

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал губернаторов не останавливать экономику регионов, несмотря на новую волну коронавируса. Об этом он заявил 7 октября на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Россия названа условия ввода войск в Нагорный Карабах

Россия встанет на защиту Армении только в том случае, если она подвергнется нападению. Такое решение будет принято из-за того, что обе страны состоят в ОДКБ.

В то же время Азербайджан вербует членов украинских террористических организаций «Азов» и «Правый сектор» (запрещенные в России) для сражений в Нагорном Карабахе.

Россияне массово забирают деньги со вкладов

По мнению экспертов из-за того, что клиенты Сбера массово снимают деньги со счетов, банк может повысить комиссии за обслуживание банковских карт.

Ранее стало известно, что со счетов банка клиентами было снято почти 442 млн долларов.

Трамп решил рассекретить документы о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить документы о его предполагаемом сговоре со спецслужбами России. Также глава США готов открыть материалы по скандалу с электронной почтой госсекретаря Хиллари Клинтон.

Тихановская объявлена в розыск в России

Оппозиционный экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Ее ФИО появились в базе данных МВД по причине уголовного дела.

Германия может ввести санкции против россиян, эксперты ОЗХО прибудут в Россию

Назван симптом тяжелой формы коронавируса

Главным признаком тяжелой формы коронавируса является низкая насыщенность крови кислородом. Об этом рассказала врач-инфекционист израильской больницы Галина Гольцман.