Самое важное в России и в мире на 7 октября. Под Рязанью взорвался склад боеприпасов, Германия грозит санкциями против россиян, Тихановскую объявили в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, флаг сша, выступление с трибуны, трамп дональд, столтенберг йенс
Президент США Дональд Трамп заявил, что раскроет секретные документы о своей связи с РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Глава США раскроет свою связь с Россией — Тихановская объявлена в розыск в России — Кремль назвал условия военной помощи Армении — эксперты ОЗХО приедут в Россию по делу Навального — россияне забирают деньги со Сбера. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 7 октября — в обзоре URA.RU:

В Рязанской области взорвался склад боеприпасов

  • В Рязанской области загорелся склад, где на территории бывшей воинской части находились списанные боевые снаряды. В радиусе 5 километров от пожара объявлена эвакуация из-за взрывов.
  • Сообщается, что в результате взрывов пострадали два человека. Они госпитализированы в местную больницу.

Собянин дал рекомендации губернаторам

  • Мэр Москвы Сергей Собянин призвал губернаторов не останавливать экономику регионов, несмотря на новую волну коронавируса. Об этом он заявил 7 октября на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Россия названа условия ввода войск в Нагорный Карабах

  • Россия встанет на защиту Армении только в том случае, если она подвергнется нападению. Такое решение будет принято из-за того, что обе страны состоят в ОДКБ.
  • В то же время Азербайджан вербует членов украинских террористических организаций «Азов» и «Правый сектор» (запрещенные в России) для сражений в Нагорном Карабахе.

Россияне массово забирают деньги со вкладов

Трамп решил рассекретить документы о сговоре с Россией

Тихановская объявлена в розыск в России

  • Оппозиционный экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Ее ФИО появились в базе данных МВД по причине уголовного дела.

Германия может ввести санкции против россиян, эксперты ОЗХО прибудут в Россию

Назван симптом тяжелой формы коронавируса

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...