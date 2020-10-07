07 октября 2020
06 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 8 октября. Школьники уходят на карантин, сбежавшего пациента отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 50 классов переходят на дистанционное обучение из карантина по коронавирусу и ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько школ Ямала переходят на дистант — в Новом Уренгое не смогли отремонтировать спортсооружение — ямалец проведет полгода в колонии за побег из больницы — экс-сенатор Ананьев объявлен в международный розыск. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:

Школы Ямала уходят на дистант

  • Школьников массово отправляют на дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ. По словам мэра Салехарда Алексея Титовского, в окружной столице домой переведены ученики 37 классов. По информации мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова, на карантин в городе отправлены 14 классов в восьми школах.
  • В тоже время в Новом Уренгое решили ввести дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Бассейн в Новом Уренгое не смогли отремонтировать

  • В Новом Уренгое подрядчик сорвал сроки реконструкции бассейна «Юность». Теперь властям города пришлось расторгнуть контракт с исполнителем, и искать нового. Об этом заявил мэр города Андрей Воронов.

Ямальца, сбежавшего из больницы, отправили в колонию

Экс-сенатора от Ямала ищут по всему миру

  • У бывшего сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева и его брата Алексея было обнаружено имущество на 50 млрд рублей. Следствие наложило арест на него, а самих братьев объявили в международный розыск.

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© Служба новостей «URA.RU»
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