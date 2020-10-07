Более 50 классов переходят на дистанционное обучение из карантина по коронавирусу и ОРВИ
Несколько школ Ямала переходят на дистант — в Новом Уренгое не смогли отремонтировать спортсооружение — ямалец проведет полгода в колонии за побег из больницы — экс-сенатор Ананьев объявлен в международный розыск. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:
Школы Ямала уходят на дистант
- Школьников массово отправляют на дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ. По словам мэра Салехарда Алексея Титовского, в окружной столице домой переведены ученики 37 классов. По информации мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова, на карантин в городе отправлены 14 классов в восьми школах.
- В тоже время в Новом Уренгое решили ввести дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Бассейн в Новом Уренгое не смогли отремонтировать
- В Новом Уренгое подрядчик сорвал сроки реконструкции бассейна «Юность». Теперь властям города пришлось расторгнуть контракт с исполнителем, и искать нового. Об этом заявил мэр города Андрей Воронов.
Ямальца, сбежавшего из больницы, отправили в колонию
- Житель Ямала, который был источником заражения и сбежал из больницы, был отправлен в колонию на полгода по решению Лабытнангского горсуда.
Экс-сенатора от Ямала ищут по всему миру
- У бывшего сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева и его брата Алексея было обнаружено имущество на 50 млрд рублей. Следствие наложило арест на него, а самих братьев объявили в международный розыск.
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