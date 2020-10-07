07 октября 2020

Бывший подчиненный мэра Челябинска приступил к работе в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по подготовке мероприятий к проведению саммита ШОС и БРИКС в 2020 году. Челябинск, руденко александр
Александр Руденко заступил на новую должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-руководитель управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям мэрии Челябинска Александр Руденко заступил на новую должность в Москве. С 8 октября он начал работать в движении «Опора России». Эту информацию URA.RU подтвердил сам Руденко.

«В „Опоре России“ я буду руководить проектом развития малого и среднего бизнеса в муниципалитетах», — пояснил Руденко. От прочих комментариев он воздержался.

С поста начальника управления экономики мэрии Челябинска Руденко уволился со 2 октября. В мэрии он проработал 22 года и считался одним из лучших специалистов в сфере экономики. Мэр Челябинска Наталья Котова назначила и. о. начальника управления Ольгу Косикову. Ранее Косикова работала начальником отдела экономического анализа и проектного управления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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