Бывший подчиненный мэра Челябинска приступил к работе в Москве

Александр Руденко заступил на новую должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-руководитель управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям мэрии Челябинска Александр Руденко заступил на новую должность в Москве. С 8 октября он начал работать в движении «Опора России». Эту информацию URA.RU подтвердил сам Руденко.

«В „Опоре России“ я буду руководить проектом развития малого и среднего бизнеса в муниципалитетах», — пояснил Руденко. От прочих комментариев он воздержался.

С поста начальника управления экономики мэрии Челябинска Руденко уволился со 2 октября. В мэрии он проработал 22 года и считался одним из лучших специалистов в сфере экономики. Мэр Челябинска Наталья Котова назначила и. о. начальника управления Ольгу Косикову. Ранее Косикова работала начальником отдела экономического анализа и проектного управления.