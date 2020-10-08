В Москве не стоит устанавливать памятник Илону Маску, считает Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создатель SpaceX и Tesla Илон Маск — смелый и талантливый ученый, однако в его изобретениях, корабле Crew Dragon и ракете Flacon 9, позволивших доставлять астронавтов на МКС нет ничего гениального. Такое мнение выразил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В чём достижение? Они могут, как и Россия, возить теперь экипажи на борт МКС. Что здесь такого гениального?», — задался вопросом Рогозин в интервью ТАСС. Он добавил, что доставкой людей на МКС занимались еще советские ученые.

Маск смог привлечь большие инвестиции благодаря инженерным решениям, однако сделать это ему удалось не со SpaceX, а с компанией Tesla, добавил Рогозин. По его мнению, компания по производству электрокаров переоценена более, чем в 100 раз.

Комментируя предложения поставить Маску памятник в Москве, Рогозин отметил, что в России живут разные люди. «Могут ещё поцеловать его куда-нибудь. Своих надо поддерживать, а не лебезить перед западом», — заключил он.

Дмитрий Рогозин стал главой Роскосмоса в мае 2018 года. До этого он занимал должность вице-премьера правительства. В декабре 2017 года он заявил о разработке в России технологии, позволяющей дышать под водой. Рогозин провел презентацию технологии, в ходе которой живую собаку поместили в резервуар с водой и держали там некоторое время. Происходящее вызвало резонанс среди россиян. Позднее испытания технологии на людях отложили, передает телеканал 360.

Илон Маск — создатель и глава компаний Tesla и SpaceX. Под его руководством был создан электромобиль Tesla Model S, ракета-носитель Falcon-9, космический корабль Dragon SpaceX. Сейчас Маск занимается разработкой сети спутников Starlink, покроющих весь мир доступом в интернет и поездами Hyperloop, способными развивать скорость до 1200 километров в час с помощью магнитной левитации.