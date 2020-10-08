Официальная статистика в три раза занижает количество заболевших коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стала известна закрытая статистика заболевших коронавирусом — кардиоцентр временно закрыт — прокуратура проверит свалку — синоптики сообщают об усилении ветра. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Раскрыта неофициальная статистика зараженных COVID в Екатеринбурге

C 28 сентября по 4 октября коронавирусом заболело почти 1,5 тысячи жителей областного центра. При этом официальная статистика гласит, что за этот срок в Екатеринбурге заболело всего 570 горожан.

Кардиоцентр закрыт на карантин

Уральский институт кардиологии временно прекратил госпитализацию больных. По словам директора Института Яна Габинского, в учреждение поступил пациент с подтвержденным коронавирусом.

Свалку под Екатеринбургом проверит прокуратура

Полигон «Северный», расположенный под Екатеринбургом, проверит природоохранная прокуратура области после того, как жители обратились к общественникам из Российского экологического движения.

МЧС предупреждает о буре

В области 9 октября ожидается значительное усиление ветра. Об этом предупреждает жителей области МЧС. По данным синоптиков сильный ветер может достигать 20 м/с.