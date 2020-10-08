ЧелГУ переводит на дистанционное обучение два факультета
Вуз закрыл два факультета — с нового года вводятся новые авиарейсы — дети заразись сальмонеллезом в ресторане — прошло заседание по процессу Тефтелева. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:
Крупный челябинский вуз уходит на карантин
- Два крупных факультета Челябинского госуниверситета перевели студентов на дистанционное обучение. В частности, одним из них стал Институт права, который является одним из самых больших факультетов.
Из Челябинска можно будет улететь по новым направлениям
- С 2021 году в челябинском аэропорту откроются 17 новых рейсов по России. Кроме того, появятся еще два направления из Магнитогорска — в Сочи и Новосибирск.
Дети заразились сальмонеллезом в одном из Челябинских ресторанов
- Двое четырехлетних детей переболели сальмонеллезом после обеда в сети популярных ресторанов в Челябинске. Родители обратились в надзорные органы с требованием проверить качество приготовления пищи в этом предприятии.
Тефтелев дал показания на высокопоставленных чиновников
- На заседании суда, которое состоялось 8 октября экс-мэр Евгений Тефтелев, озвучил показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и экс-гендиректора ЮУ КЖСИ Наталью Салееву. Показания Тефтелев озвучил в рамках досудебного соглашения, заключенного со следствием.
- После этих показаний возбуждены два новых уголовных дела.
Подписывайтесь на URA.RU в