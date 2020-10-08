08 октября 2020
07 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 9 октября. Госуниверситет перешел на дистант, Тефтелев дал показания против известного политика

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский Государственный университет. Челябинск, челгу, челябинский государственный университет
ЧелГУ переводит на дистанционное обучение два факультета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вуз закрыл два факультета — с нового года вводятся новые авиарейсы — дети заразись сальмонеллезом в ресторане — прошло заседание по процессу Тефтелева. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Крупный челябинский вуз уходит на карантин

Из Челябинска можно будет улететь по новым направлениям

  • С 2021 году в челябинском аэропорту откроются 17 новых рейсов по России. Кроме того, появятся еще два направления из Магнитогорска — в Сочи и Новосибирск.

Дети заразились сальмонеллезом в одном из Челябинских ресторанов

Тефтелев дал показания на высокопоставленных чиновников

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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