Одна из медсестер Курганского тубдиспансера получила доплату — 37 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор высказал мнение о нарушениях карантинных мер — полигону ТБО не дали поднимать тарифы — медики получают доплаты ниже среднего — отопление в Кургане нет до сих пор. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Глава области высказался о нарушениях режима изоляции

По мнению губернатора Вадима Шумкова, жители региона устали бояться коронавируса и поэтому не носят маски и не соблюдают режим самоизоляции. Об этом 8 октября он рассказал на своей странице в соцсети.

Скандальному полигону ТБО не дали повышать тарифы

Шуховому полигону ТБО запретили повышать тариф на захоронение отходов. Как заявили в Курганском ФАС, руководство полигона собиралось повысить тариф в 1,5 раза.

Медики жалуются на нищенские доплаты

Сотрудники Курганского тубдиспансера пожаловались на то, что они получают меньше, чем средняя зарплата по региону. Одна из медсестер получила доплату за работу с пациентами с ВИЧ в 37 рублей.

В районах Кургане до сих пор нет отопления

Жители 10 домов в Заозерном районе Кургана остаются без тепла и горячей воды из-за ремонта участка теплотрассы на улице Мальцева. Мэрия обвиняет подрядчика в том, что он срывает сроки.

Кроме того, в других районах Кургана еще более 50 многоквартирных домов остаются без отопления из-за того, что внутридомовые сети не готовы к приему тепла.