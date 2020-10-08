08 октября 2020
07 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 9 октября. Полигону ТБО запретили повышать тарифы, медики пожаловались на низкие доплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган. Необр, врач, медики, медработники
Одна из медсестер Курганского тубдиспансера получила доплату — 37 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор высказал мнение о нарушениях карантинных мер — полигону ТБО не дали поднимать тарифы — медики получают доплаты ниже среднего — отопление в Кургане нет до сих пор. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Глава области высказался о нарушениях режима изоляции

Скандальному полигону ТБО не дали повышать тарифы

  • Шуховому полигону ТБО запретили повышать тариф на захоронение отходов. Как заявили в Курганском ФАС, руководство полигона собиралось повысить тариф в 1,5 раза.

Медики жалуются на нищенские доплаты

В районах Кургане до сих пор нет отопления

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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