В Кургане спасли замерзающих из-за чиновников жителей

В жилые дома в Заозерном в Кургане начали подачу тепла Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители микрорайона №1 Кургана получат тепло и горячую воду. Для этого теплоэнергетики расконсервировали выведенный из эксплуатации трубопровод, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «КГК».

У жителей до сих пор нет отопления из-за затянувшегося ремонта на улице Мальцева. «В связи с необходимостью решения вопроса о безотлагательной подаче тепла жителям микрорайона, которые стали невольными заложниками ситуации, бригадами „Тепловых сетей“ ПАО „КГК“, которые были внепланово переведены на особый режим, 8 октября в 20:00 завершены работы по подготовке тепловых сетей и расконсервации оборудования ТП № 122. Сегодня в 8:00 началось заполнение системы трубопроводов», — рассказали в ПАО «КГК».

Там отметили, что это временная мера, так как трубопровод не рассчитан на такую нагрузку. «Возобновление полноценной подачи тепла и горячей воды потребителям 1-го микрорайона будет возможно только после полного завершения работ по реконструкции сети на пересечении улиц Мальцева и Фарафонова», — добавили в компании. Дозвониться до мэра Кургана Андрея Потапова на момент публикации не удалось, в адрес администрации города ранее был направлен запрос о ситуации, ответ на него пока не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что на пересечении улиц Мальцева и Фарафонова перекладывают участок тепловых сетей в рамках строительства новой дороги, из-за чего в несколько жилых домов не подали отопление, хотя температура воздуха в Зауралье уже около нуля градусов. Работы выполняет «Курганпласт», а заказчиком выступает местная администрация. При этом о возможности срыва отопительного сезона в Заозерном было известно еще в августе — в проекте строительства дороги не было учтено месторасположение сетей, отсутствовала техническая экспертиза и расчеты. Также ранее заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев поручил прокурору Курганской области Андрею Назарову провести проверку сферы ЖКХ в Курганской области, в том числе из-за срыва начала отопительного сезона в некоторых населенных пунктах по вине чиновников.