Руководителей РМК наградили за помощь Свердловской области

Три топ-менеджера РМК получили награждены знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил трех топ-менеджеров Русской медной компании (РМК) знаком отличия за заслуги перед регионом. Указ от 1 октября опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Постановляю за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени вице-президента по металлургическому производству АО „РМК“ Алексея Бакина и вице-президента по финансам АО „РМК“ Максима Щибрика», — говорится в документе. Также за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона знаком отличия III степени награждена вице-президент по экологической и промышленной безопасности подразделения «РМК» в Екатеринбурге Наталия Гончар.

Награждение проходит по представлению областного министерства промышленности и науки. В пресс-службе РМК URA.RU уточнили, что Бакин представлен к награде за личный вклад в развитие цветной металлургии. Максима Щибрика компания выдвинула к награде за вклад в развитие экономики Урала, создание новых рабочих мест, развитие предприятий, являющихся крупнейшими налогоплательщиками. Наталия Гончар рекомендована к награждению за большой личный вклад в развитие и повышение экологической безопасности предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей в УрФО.

Русская медная компания — холдинг, являющийся одним из крупнейших производителей меди в России. Активы группы находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Казахстане. Под управлением РМК работают восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания.