Из-за проходящих в Хабаровске акций протеста суд на Сергеем Фургалом там пройти не сможет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Киргизии отправил парламент в отставку — Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе — в России зафиксировано максимальное число заболевших коронавирусом — в Архангельске задержан чиновник из министерства образования — в Госдуме предложили индексировать пенсии. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 9 октября — в обзоре URA.RU:

Правительство Киргизии ушло в отставку, обстреляна автомашина экс-президента страны

Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе, в Москве начались переговоры между Арменией и Азейбайджаном

Президент России Владимир Путин после телефонных переговоров с представителями Азербайджана и Армении выступил с призывом закончить боевые действия в Карабахе.

Представители Азербайджана и Армении прибыли в Москву для обсуждения вопросов по урегулированию конфликта. Об этом сообщили в МИД РФ.

Однако, по мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, переговоры не состоятся, если Армения назовет Карабах своей территорией.

В тоже время Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на котором показано как их войска масштабно уничтожают военную технику Армении.

Европа не введет санкции в отношении россиян из-за Навального

По мнению политологов, Франция и Германия ввели только формальные санкции против России, так как ничего серьезного они сделать не смогут.

Россия установила антирекорд по заболевшим COVID

В России за минувшие сутки зафиксировано 12 126 случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал россиян терпеливо отнестись к введенным ограничительным мерам. По его словам, ситуация изменится с началом вакцинации.

В тоже время, специалисты нашли побочные эффекты при применении российского лекарства от коронавируса и советуют принимать его с осторожностью.

Фургала не будут судить в Хабаровске

Заседание суда присяжных над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом не будет проходить в столице региона из-за акций протеста. По мнению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярев, присяжных в Хабаровске набирать нельзя.

В Архангельске задержан высокопоставленный чиновник

В Архангельской области силовики задержали исполняющего обязанности министра образования Юрия Гнедышева. Его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

В Госдуме предложили два сценария индексации пенсий

Возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам можно двумя путями: единовременно или поэтапно. Такие предложения направили в правительство РФ депутаты Госдумы.

Банки стали чаще продавать долги россиян коллекторам

Российские банки из-за пандемии стали чаще передавать долги граждан коллекторам. Если в августе 2019 года передавали 3% долгов, то в этом году уже 7%.