Самое важное в России и мире на 9 октября. Коронавирус бьет рекорды, пенсии проиндексируют, в Карабахе новые условия прекращения войны

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Из-за проходящих в Хабаровске акций протеста суд на Сергеем Фургалом там пройти не сможет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Киргизии отправил парламент в отставку — Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе — в России зафиксировано максимальное число заболевших коронавирусом — в Архангельске задержан чиновник из министерства образования — в Госдуме предложили индексировать пенсии. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 9 октября — в обзоре URA.RU:

Правительство Киргизии ушло в отставку, обстреляна автомашина экс-президента страны

Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе, в Москве начались переговоры между Арменией и Азейбайджаном

Европа не введет санкции в отношении россиян из-за Навального

Россия установила антирекорд по заболевшим COVID

  • В России за минувшие сутки зафиксировано 12 126 случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии в стране.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин призвал россиян терпеливо отнестись к введенным ограничительным мерам. По его словам, ситуация изменится с началом вакцинации.
  • В тоже время, специалисты нашли побочные эффекты при применении российского лекарства от коронавируса и советуют принимать его с осторожностью.

Фургала не будут судить в Хабаровске

  • Заседание суда присяжных над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом не будет проходить в столице региона из-за акций протеста. По мнению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярев, присяжных в Хабаровске набирать нельзя.

В Архангельске задержан высокопоставленный чиновник

В Госдуме предложили два сценария индексации пенсий

  • Возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам можно двумя путями: единовременно или поэтапно. Такие предложения направили в правительство РФ депутаты Госдумы.

Банки стали чаще продавать долги россиян коллекторам

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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