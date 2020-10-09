09 октября 2020

Адвокат: певицу Легкоступову могли убить

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, следственный комитет
В квартире Легкоступовой нашли окровавленные вещи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Певицу Валентину Легкоступову могли убить. При осмотре ее квартиры правоохранители обнаружили окровавленные вещи. Об этом заявил адвокат, представляющий интересы дочери покойной звезды, Сергей Жорин.

«Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови», — цитирует адвоката «Пятый канал».

Он уточнил, что все вещи изъяты и отправлены на экспертизу, чтобы установить, кому принадлежит кровь. Кроме этого, в квартире певицы нашли расписку Легкоступовой об отчуждении квартиры, она вызвала сомнения у правоохранителей. По словам Жорина, убийство рассматривается как одна из версий произошедшего. Главным подозреваемым является вдовец артистки Юрий Фирсов.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. До сих пор неизвестна точная причина ее смерти. По одной из версий, ее мог избить муж Юрий Фирсов, так как в больницу ее доставили с многочисленными травмами. Однако Фирсов заявляет, что упала в ванной. Однако адвокат Жорин опроверг эту версию, ссылаясь на результаты экспертизы. Дочь артистки Анетта Бриль раскрыла, что Легкоступова умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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