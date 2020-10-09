Адвокат: певицу Легкоступову могли убить

Певицу Валентину Легкоступову могли убить. При осмотре ее квартиры правоохранители обнаружили окровавленные вещи. Об этом заявил адвокат, представляющий интересы дочери покойной звезды, Сергей Жорин.
«Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови», — цитирует адвоката «Пятый канал».
Он уточнил, что все вещи изъяты и отправлены на экспертизу, чтобы установить, кому принадлежит кровь. Кроме этого, в квартире певицы нашли расписку Легкоступовой об отчуждении квартиры, она вызвала сомнения у правоохранителей. По словам Жорина, убийство рассматривается как одна из версий произошедшего. Главным подозреваемым является вдовец артистки Юрий Фирсов.
Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. До сих пор неизвестна точная причина ее смерти. По одной из версий, ее мог избить муж Юрий Фирсов, так как в больницу ее доставили с многочисленными травмами. Однако Фирсов заявляет, что упала в ванной. Однако адвокат Жорин опроверг эту версию, ссылаясь на результаты экспертизы. Дочь артистки Анетта Бриль раскрыла, что Легкоступова умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, пишет «
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