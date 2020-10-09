США могут организовать новый переворот на Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский будет смещен с поста главы с помощью госпереворота, если это понадобится Соединенным Штатам. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Nation News устроил опрос, в котором стало известно, свергнут ли Зеленского до конца года. 14% респондентов заявили, что украинцы уже устали от политики главы Украины. Ещё 19% считают, что Зеленский должен покинуть свой пост. Однако 67% уверены, что он останется на посту президента Украины, поскольку выгоден США и американцы будут его поддерживать.
Журавко согласился с мнением респондентов. Он отметил, что украинцы устали от того, что происходит в стране. Вместе с тем он не исключает, что США могут устроить новый переворот на Украине, когда Зеленский перестанет быть им полезен. «Если Зеленский будет не нужен, США устроят государственный переворот и уберут украинского президента, — сказал экс-депутат Рады.
Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что команда экс-президента Украины Петра Порошенко начала процесс насильственного свержения Зеленского. По его словам, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время. Сторонники свержения Зеленского есть и в органах госуправления, силовых структурах и в армии, уточнил Кузьмин.
Подписывайтесь на URA.RU в