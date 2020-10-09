Льготные категории граждан получат субсидии на оплату ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть снижаются второй день подряд. Нефть марки Brent подешевела до 42,80 долларов за баррель (-1,25%). WTI упала в цене на 1,55%, достигнув 40,55 долларов за бочку.

На конец торговой недели доллар остановился на отметке в 76,76 рублей (-0,59), По данным Московской биржи, евро также сдал позиции по отношению к российской валюте. Он стоит 90,81 рублей (-0,18). Как считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, российская валюта на предстоящей неделе сохранит устойчивость в диапазоне 77 — 79 рубля за доллар.

Ситуация в России

Каждый пятый россиянин (18%), которому в сентябре текущего года звонили коллекторы, перестал оплачивать кредит во время пандемии. Также российские банки стали чаще передавать коллекторам долги с просрочкой до 180 дней.

Власти Москвы не планируют в связи с пандемией вводить ограничения , которые коснутся экономической сферы. Мэр столицы Сергей Собянин считает, что сохранение рабочих мест и зарплат прямо влияет на социальное развитие и психологическое здоровье людей.

Работодателей хотят обязать трудоустраивать инвалидов. Нанять человека с ограниченными возможностями нужно в течение шести месяцев после создания рабочего места. В случае не выполнения, компенсации расходов на создание рабочих мест не будет, кроме того, возможны штрафы.

Минтруд РФ планирует в связи с пандемией коронавируса автоматически продлить выплату субсидий на оплату услуг ЖКХ до 2021 года. Депутат Госдумы Олег Шеин напомнил, что право на льготу имеют ветераны труда, многодетные семьи и ряд других категорий.

Чистый отток капитала из РФ в январе—сентябре вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ЦБ, он составил 35,5 миллиарда долларов.

Глава Сбербанка Герман Греф попросил правительство включить платеж за мусор в квитанцию за ЖКХ. По его мнению, это улучшит собираемость платежей.

Российским губернаторам не сохранят программу премирования за хорошую работу. Регионам должны были выделять по 50 млрд в течение 2021—2022 годов. Но в итоговой версии общенационального плана восстановления экономики этот пункт исчез.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп утвердил скорректированный пакет стимулирования экономики . С весны конгресс выделил уже более трех триллионов долларов на эти цели.

Трейдеры продают российский рубль и покупают мексиканский песо в расчете на поражение Дональда Трампа в президентской гонке. По данным Bloomberg, такая же стратегия была и четыре года назад, но трейдеры, наоборот, покупали рубль.

Прогнозы и мнения экспертов

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что в следующем году доллар может стоить 70 рублей . В ближайшем месяце курс будет балансировать в районе 76 рублей.