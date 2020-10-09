Цены на нефть снижаются второй день подряд. Нефть марки Brent подешевела до 42,80 долларов за баррель (-1,25%). WTI упала в цене на 1,55%, достигнув 40,55 долларов за бочку.
На конец торговой недели доллар остановился на отметке в 76,76 рублей (-0,59), По данным Московской биржи, евро также сдал позиции по отношению к российской валюте. Он стоит 90,81 рублей (-0,18). Как считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, российская валюта на предстоящей неделе сохранит устойчивость
Ситуация в России
Каждый пятый россиянин (18%), которому в сентябре текущего года звонили коллекторы, перестал оплачивать кредит во время пандемии. Также российские банки стали чаще передавать коллекторам долги с просрочкой до 180 дней.
Власти Москвы не
Работодателей хотят обязать трудоустраивать инвалидов. Нанять человека с ограниченными возможностями нужно в течение шести месяцев после создания рабочего места. В случае не выполнения, компенсации расходов на создание рабочих мест не будет, кроме того, возможны штрафы.
Минтруд РФ планирует в связи с пандемией коронавируса автоматически продлить
Чистый
Глава Сбербанка Герман Греф попросил правительство включить
Российским губернаторам не сохранят программу премирования за хорошую работу. Регионам должны были выделять по 50 млрд в течение 2021—2022 годов. Но в итоговой версии общенационального плана восстановления экономики этот пункт исчез.
Ситуация в мире
Президент США Дональд Трамп утвердил скорректированный
Трейдеры
Прогнозы и мнения экспертов
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что в следующем году доллар может
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