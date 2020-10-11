Миру придется жить в условиях пандемии еще не меньше года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 октября, — 306-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 216-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 291 428, достигнув отметки в 37 741 157. Из них выздороветь удалось уже 28 252 737 пациентам (+248 005). Жертвами COVID-19 стали 1 085 813 человек (+4 153).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 7 991 999 американцам. Следом идут Индия (7 119 300) и Бразилия (5 095 586). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 298 718.

Вакцина и лекарство

В Федеральном научном центре исследований имени М.П. Чумакова раскрыли первые итоги испытания «живой» вакцины. По словам гендиректора учреждения Айдара Ишмухаметова, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции.

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала NBC заявил, что человечество вернется к нормальному течению жизни только после того, как станет доступна « сверхэффективная» вакцина . Это единственный способ, по его словам, покончить с заболеванием.

Коронавирус в России

В Госдуме разработали законопроект, которым предлагается выплачивать пособия по временной нетрудоспособности родителям школьников до 14 лет, находящихся на каникулах из-за эпидемиологической обстановки. Авторами инициативы стала группа депутатов от фракции ЛДПР.

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев считает, что миру придется жить в условиях пандемии еще как минимум год. А начавшийся подъем заболеваемости может продлиться несколько месяцев. В центре Гамалеи дают более оптимистичный прогноз. Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн говорит, что РФ должна выйти на плато уже через неделю. Его коллега, доктор биологических наук Сергей Нетесов уверен, что вспышки COVID-19 будут повторяться и дальше, если люди будут игнорировать противоэпидемические правила.

Так или иначе Росстат решил пересмотреть содержимое потребительской корзины, включив в нее товары и услуги, которые приобрели актуальность за время пандемии. Речь идет об антисептиках, цифровых сервисах и хостелах.

Коронавирус в мире

Австралийские ученые пришли к выводу, что вирус может находиться на банкнотах, смартфонах и металлических поручнях в течение месяца. При этом, как отмечается, инфекция устойчива к высоким температурам и лишь при +40 градусах погибнет на указанных поверхностях через 24 часа.

Вещество, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей SARS-Cov-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. Об этом сообщили специалисты из департамента физики Индийского технологического института.