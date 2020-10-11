На компанию, разлившую нефтепродукты в ЯНАО, завели дело

Компания, перевозившая конденсат, не обеспечила безопасность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Природе Ямало-Ненецкого автономного округа был нанесен ущерб в размере 2,5 млн рублей в результате пожара автоцистерны транспортной компании «Кастор» на автодороге в районе Коротчаево (Новый Уренгой). Как сообщила окружная прокуратура, в настоящее время в суд направлено исковое заявление о взыскании ущерба с перевозчика, а на саму компанию возбуждено уголовное дело.

«Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании причиненного материального ущерба, — сообщили в надзорном ведомстве. — Материалы проверки направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ — порча земли». Представители прокуратуры пояснили, что расследование дела и рекультивация почвы находятся на контроле.

По данным прокуратуры ЯНАО, загрязнение почвы образовалось из-за возгорания принадлежащей компании автоцистерны во время работ по переливу по переливу газового стабильного конденсата. При этом, как считают в ведомстве, безопасная перевозка груза обеспечена не была.

Получить комментарий в компании «Кастор» оперативно не удалось. В пресс-службу предприятия был направлен запрос, на момент публикации ответа не поступило.