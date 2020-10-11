Глава министерства спорта утверждает, что не знает, кто должен денег МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» не получил от свердловских властей 7 миллионов рублей за аренду помещения для проведения Чемпионата мира по боксу в 2019 году, сообщил источник URA.RU. Информацию подтвердил глава центра Игорь Данилов.

«Было заключено мировое соглашение, по которому средства нам должны были выплатить до 30 сентября. Этого не произошло, поэтому получаем исполнительный лист. [Долг] порядка 7 миллионов, в нынешних условиях это мегасущественная сумма для нас», — сообщил URA.RU Данилов.

Ответчиком по делу выступает АНО «Спортивный клуб уральского федерального университета». Его руководитель Евгений Шурманов (он также возглавлял исполнительной дирекции чемпионата мира 2019 года) подтвердил URA.RU наличие долга, уточнив что вопрос находится в ведении регионального министерства спорта.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил URA.RU, что знает о проблеме. «Я в курсе, но долга правительства в этом нет. В рамках сметы [чемпионата мира] были разные источники [финансирования], мы свои обязательства выплатили в полном объеме», — заявил Рапопорт. На уточняющий вопрос, кто должен МВЦ 7 миллионов рублей, министр сообщил: «Не знаю».

По информации собеседника URA.RU, долг мог образоваться в связи с тем, что после согласования региональным минспорта бюджета мероприятия в него в процессе соревнований вносились коррективы. МВЦ «Екатеринбург-Экспо» — не единственный, кто не получил средства: иск подали также транспортная компания Екатеринбурга «АвтоПлюсУрал», которая отвечала за логистику, ООО «Экран» и другие компании.