Глава региона Алексей Текслер проведет встречи с медиками по ситуации с коронавирусом
Мэр Челябинска может закрыть магазины — глава региона проведет совещания с медиками — ФАС добивается штрафа для бывшего губернатора — медикам Златоуста пообещали новые рабочие места. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:
Власти могут закрыть магазины
- Мэр Челябинска Наталья Котова пригрозила закрыть магазины из-за нарушения масочного режима. Об этом она заявила на аппаратном совещании в мэрии 12 октября.
Глава области проведет совещание с медиками
- Губернатор Алексей Текслер 13 октября проведет совещание с представителями медицинских учреждений. Повесткой встречи станет борьба с коронавирусом.
ФАС выступила против бывшего губернатора
- Челябинское управление ФАС в суде будет добиваться штрафа для бывшего главы области Бориса Дубровского. Его подозревают в мусорном сговоре.
Медики Златоуста встретятся с экс-министром
- Бывший министр здравоохранения области Сергей Приколотин проведет несколько встреч с работниками роддома Златоуста, который переформируют под ковид-госпиталь. Накануне сотрудники роддома вышли на стихийный митинг.
Подписывайтесь на URA.RU в