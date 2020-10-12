12 октября 2020
11 октября 2020
10 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 13 октября. Магазины могут закрыть, медики Златоуста выступили против госпиталя

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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, роддом, медики, медицина, врачи, текслер алексей, больница
Глава региона Алексей Текслер проведет встречи с медиками по ситуации с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска может закрыть магазины — глава региона проведет совещания с медиками — ФАС добивается штрафа для бывшего губернатора — медикам Златоуста пообещали новые рабочие места. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

Власти могут закрыть магазины

  • Мэр Челябинска Наталья Котова пригрозила закрыть магазины из-за нарушения масочного режима. Об этом она заявила на аппаратном совещании в мэрии 12 октября.

Глава области проведет совещание с медиками

ФАС выступила против бывшего губернатора

Медики Златоуста встретятся с экс-министром

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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