Глава региона Алексей Текслер проведет встречи с медиками по ситуации с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска может закрыть магазины — глава региона проведет совещания с медиками — ФАС добивается штрафа для бывшего губернатора — медикам Златоуста пообещали новые рабочие места. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

Власти могут закрыть магазины

Мэр Челябинска Наталья Котова пригрозила закрыть магазины из-за нарушения масочного режима. Об этом она заявила на аппаратном совещании в мэрии 12 октября.

Глава области проведет совещание с медиками

Губернатор Алексей Текслер 13 октября проведет совещание с представителями медицинских учреждений. Повесткой встречи станет борьба с коронавирусом.

ФАС выступила против бывшего губернатора

Челябинское управление ФАС в суде будет добиваться штрафа для бывшего главы области Бориса Дубровского. Его подозревают в мусорном сговоре.

Медики Златоуста встретятся с экс-министром

Бывший министр здравоохранения области Сергей Приколотин проведет несколько встреч с работниками роддома Златоуста, который переформируют под ковид-госпиталь. Накануне сотрудники роддома вышли на стихийный митинг.