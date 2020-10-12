В Кургане повысят стоимость проезда на автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость проезда в Кургане повысится — в Шадринске онкобольные не могут получить лекарства и крупнейший вуз уходит на дистант — авиакомпания Utair меняет время вылетов в Москву. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

В Кургане повышается стоимость проезда на транспорте

В октябре в Кургане на пяти маршрутах повысится стоимость проезда до 25 рублей. С 19 октября стоимость проезда повысится на маршруте №316, с 20 октября — на маршруте №75, с 26 октября — на маршрутах №№ 6, 26, 306.

Также в Кургане временно отменили льготный проезд в автобусах для школьников и пенсионеров. Это связано с ростом заболевших коронавирусом.

Шадринский вуз уходит на дистант

Шадринский государственный педагогический университет с 19 октября переводит студентов на дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу.

Онкологические больные не могут получить лекарства

Шадринские онкобольные не могут получить жизненно необходимые лекарства. Пациенты вынуждены обращаться в медицинские учреждения Кургана.

Utair меняет время вылетов из Кургана в Москву

Авиакомпания Utair меняет время рейса, который следует по маршруту Москва-Курган. С конца октября самолеты будут отправляться раньше.