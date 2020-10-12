12 октября 2020
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10 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 13 октября. Вуз уходит на дистант, Utair меняет время рейсов в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города во время самоизоляции. Курган , автобусы
В Кургане повысят стоимость проезда на автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость проезда в Кургане повысится — в Шадринске онкобольные не могут получить лекарства и крупнейший вуз уходит на дистант — авиакомпания Utair меняет время вылетов в Москву. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

В Кургане повышается стоимость проезда на транспорте

Шадринский вуз уходит на дистант

Онкологические больные не могут получить лекарства

Utair меняет время вылетов из Кургана в Москву

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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