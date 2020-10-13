Число новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, вернется к летним показателям к февралю-марту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 октября, — 307-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 217-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 288 354, достигнув отметки в 38 029 511. Из них выздороветь удалось уже 28 487 385 пациентам (+234 647). Жертвами COVID-19 стали 1 089 445 человек (+3 632).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 037 193 американцам. Следом идут Индия (7 173 345) и Бразилия (5 103 408). Россия в этом списке занимает четвертое место, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 312 310.

Вакцина и лекарство

В конце следующего лета закончатся испытания российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины, будут привиты по первому и второму разу к концу января 2021 года.

Вакцинация от коронавируса может стать сезонной, по аналогии с вирусом гриппа. Сами сыворотки придется постоянно модернизировать, по аналогии с гриппозными вакцинами. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделилась замдиректора по научной работе НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Надежда Юминова.

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что благодаря появлению нескольких разных вакцин против COVID-19 человечеству удастся победить пандемию.

Коронавирус в России

Число новых пациентов с коронавирусом может достигнуть 17-18 тысяч человек ежедневно. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, статистику по заболеваемости может ухудшить резкое похолодание.

К слову, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России есть большой запас прочности, позволяющий не вводить полный локдаун, как это было полгода назад. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов утверждает, что введения второго тотального карантина можно избежать, если каждый человек будет соблюдать меры профилактики. Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, вероятно, вернется к летним показателям к февралю-марту, рассказали в Роспотребнадзоре.

В России появится комиссия по созданию национальной системы защиты от новых инфекций. Ее возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Отмечается, что комиссия создана для оценки внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности.

Коронавирус в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предостерег власти от распространения идеи о том, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией для локализации пандемии. Он назвал такие высказывания неэтичными, поскольку об иммунитете к COVID-19 известно слишком мало.

Россиянам придется проходить 10-дневный карантин после прибытия в Швейцарию. Страна повторно включила РФ в список стран с высоким риском заражения COVID-19. Нарушителям будет грозить штраф в 10 тысяч франков (более 844 тысяч рублей).

Голландские медики зафиксировали первую в мире смерть пациента, который повторно заразился коронавирусом . 89-летняя женщина повторно заболела спустя два месяца после первого заражения. Ее состояние резко ухудшилось через несколько дней после госпитализации, а через две недели она скончалась.