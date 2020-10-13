На фоне ослабления рубля возможен рост цен на потребительские товары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Опасения вокруг снижения спроса на «черное золото» привели к снижению курсов ноябрьских и декабрьских нефтяных фьючерсов. К вчерашнему закрытию торгов североморская Brent потеряла в цене 2,94% и торгуется за 41,59 долларов за баррель. Техасская нефть марки WTI за прошедший день также показала отрицательную динамику, потеряв 3,15%. Ее стоимость составляет 39,32 доллара за баррель.

Российская валюта вслед за нефтью также сдала свои позиции по отношению к евро. К закрытию Московской биржи евро торгуется за 91 рубль (+28 копеек за сутки). Курс доллара по сравнению с понедельником не изменился — американская валюта торгуется за 77,02 рубля.

Ситуация в России

Центробанк РФ предупредил россиян о возможном росте цен на товары на фоне ослабления рубля. Согласно аналитическому обзору финансового регулятора, также на текущей ценовой динамике может негативно сказаться возможное усиление ограничительных мер.

Из федерального бюджета РФ выделено 8,8 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты родителям с детьми от 3 до 7 лет. Еще миллиард рублей в ближайшее время будет выделен на пособия семьям, у которых появился третий ребенок.

Ипотеку по льготной ставке в 6,5% могут продлить до конца следующего года. Соответствующая инициатива уже рассматривается Минфином РФ. Кроме того, саму сумму кредитов, доступную банкам для реализации программы льготного кредитования, предлагается увеличить до 2,8 триллионов рублей.

Минтруд откажется от расчета стоимости потребительской корзины в 2021 году. Это произойдет в случае принятия правительством РФ новой методики определения прожиточного минимума. В ведомстве объяснили это тем, что кроме установления прожиточного минимума у расчета стоимости минимального набора продуктов питания не было никаких иных целей.

Российская организация «Совет матерей» предложила ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей. Согласно инициативе, предполагается, что бездетные мужчины и женщины репродуктивного возраста должны ежемесячно выплачивать в казну государства по 500 рублей. В Совфеде раскритиковали данную инициативу, подчеркнув, что она противоречит основам Конституции страны.

Ситуация в мире

Белоруссия получит кредит от России и Евразийского фонда стабилизации и развития сроком на 10 лет. Общая сумма кредитов составит 1,5 миллиарда долларов. Деньги пойдут на компенсацию дефицита бюджета республики.

Евросоюз одобрил санкции в отношении РФ по так называемому делу Навального. Однако, по словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, в ближайшее время их не введут из-за отсутствия в деле подозреваемых.

Прогнозы и мнения экспертов

В ближайшие годы доходы россиян будут падать вне зависимости от уровня ВВП. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, падение доходов продолжится из-за паралича всей хозяйственной деятельности, возникшим во время коронавирусной инфекции.